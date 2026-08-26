Remontada de locura tras el 0:2: ¿Cómo ganó Al Nassr? (vídeo)

Arabia Saudita El partido central de la 3ª jornada de la Saudi Pro League, disputado en el estadio Prince Abdullah Al-Dabil de Dammam, ofreció a los aficionados un auténtico thriller futbolístico. El Al Nassr de Riad logró una victoria fantástica por 3:2 ante el Al Ettifaq, a pesar de quedarse con diez hombres en el minuto 12 y estar perdiendo 0:2.

El desarrollo de los acontecimientos, desde el inicio hasta los últimos segundos, convirtió este encuentro en uno de los más espectaculares y heroicos de la temporada.

Tarjeta roja, 0:2 y sustitución de Cristiano Ronaldo

El partido comenzó con un guion desastroso para los de Riad:

Portero expulsado: En el minuto 12, el portero del Al Nassr Bento recibió una tarjeta roja directa, dejando a su equipo con 10 jugadores;

Goles consecutivos de los locales: Aprovechando la superioridad numérica, el Al Ettifaq aumentó la presión y abrió el marcador en el minuto 31 gracias a Ondrej Duda . En el tiempo añadido de la primera parte (45+1), Alvaro Medran puso el 2:0 en el marcador;

Segunda parte sin Cristiano Ronaldo: El capitán y líder del club, Cristiano Ronaldo fue sustituido en el descanso, y los de Riad regresaron al campo sin su líder.

El recital de Sadio Mané: 3 goles en 16 minutos

En la segunda mitad, el Al Nassr, con 10 hombres, mostró un carácter guerrero, dejando en shock a los locales:

Minuto 74 (Rayos de esperanza): Sadio Mané acertó a portería, recortando distancias (2:1);

Minuto 77 (Empate): Solo 3 minutos después, tras una acción en el área, el defensa Abdulelah Al-Amri restableció el equilibrio (2:2);

Minuto 90 (El gol de la victoria): Cuando el tiempo reglamentario llegaba a su fin, Sadio Mané anotó su segundo tanto, firmando un doblete y dando al Al Nassr la victoria por 3:2.

Saudi Pro League. Ficha de la 3ª jornada:

Al Ettifaq — Al Nassr 2:3

Goles: Duda 31, Medran 45+1 — Mané 74, 90, Al-Amri 77;

Expulsión: Bento 12 (Al Nassr).

Líder absoluto con 9 puntos

Tras esta victoria, el Al Nassr suma 9 puntos, consolidando su liderato en la tabla de la Pro League con un pleno de victorias. El Al Ettifaq, derrotado en este intenso combate, se mantiene en la 6ª posición con 6 puntos.