En Meerut, una mujer idea un método extraño para limpiar una zanja

En la ciudad de Meerut, en el estado indio de Uttar Pradesh, la inusual acción de una mujer ha generado un intenso debate en las redes sociales. Resultó que ella informó a la policía que un niño había caído en una zanja abierta y llena de basura en su vecindario, según informó NDTV.

Tras la llamada, la policía y las autoridades municipales acudieron de inmediato al lugar para iniciar las labores de búsqueda y rescate. Se informó que la zanja no había sido limpiada en varios años y estaba obstruida con desechos.

Se utilizaron maquinaria pesada y personal especializado para retirar el lodo, la basura y otros residuos acumulados. Durante casi tres horas de búsqueda exhaustiva, se inspeccionó la zanja, pero no se encontró a ningún niño.

Posteriormente, las fuerzas de seguridad sospecharon que el informe podría ser falso. Según la información preliminar, la mujer pudo haber utilizado este método para llamar la atención de las autoridades sobre la zanja que llevaba mucho tiempo sin mantenimiento.

Tras el incidente, los residentes locales plantearon el tema de la infraestructura urbana y la limpieza oportuna de las zanjas.

En las redes sociales, algunos usuarios criticaron a la mujer por engañar a la policía, mientras que otros destacaron que, gracias a su acción, la zanja extremadamente sucia finalmente fue limpiada.

El suceso también generó preguntas sobre por qué las obras de mejora local solo se aceleran cuando ocurre una situación de emergencia.