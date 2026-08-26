¿Qué dijo Umarali Rahmonaliyev tras la victoria histórica del Sabah en la UCL?

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¿Qué dijo Umarali Rahmonaliyev tras la victoria histórica del Sabah en la UCL?

El legionario uzbeko que milita en el Sabah de Bakú, equipo que logró clasificarse para la competición más prestigiosa del continente tras derrotar al Hapoel Beer-Sheva de Israel (5-2) en un drama de 120 minutos en los play-offs de la UEFA Champions League, Umarali Rahmonaliyev expresó sus sentimientos tras el encuentro.

El centrocampista de 23 años, autor del gol crucial que puso el 2-2 en el marcador, habló durante su entrevista flash sobre el apoyo de todo el pueblo azerbaiyano y las instrucciones especiales de los entrenadores.

«Los entrenadores me dijeron que hoy tenía que marcar»

Umarali reveló el estado mental ganador y el secreto detrás de su importante gol:

«Gracias a Dios, ganamos. Vinieron tantos aficionados al estadio que sus gritos nos dieron una fuerza inmensa. No sería exagerado decir que unimos a todo el pueblo azerbaiyano a través de este partido. No puedo describir mi emoción con palabras.

En partidos anteriores tuve buenas oportunidades, pero no pude aprovecharlas. Esta vez, antes de entrar al campo, el cuerpo técnico me insistió: "Hoy tienes que marcar sí o sí, dispara en cuanto tengas la oportunidad", y funcionó», dijo Rahmonaliyev.

El sueño del Santiago Bernabéu y el Real Madrid

Antes del sorteo de la nueva fase de liga única de la UCL, el centrocampista expresó su mayor deseo:

  • No elegir rivales: Todos los clubes que han llegado a la fase principal de la UCL tienen un alto nivel y allí no hay rivales fáciles;

  • Un choque en el Bernabéu: «No nos corresponde elegir rivales, pero si nos enfrentáramos al Real Madrid en el famoso estadio Santiago Bernabéu, sería uno de los momentos más brillantes de mi carrera», enfatizó el mediocentro uzbeko.

Dos futbolistas uzbekos en la Champions League

Umarali Rahmonaliyev se convirtió en el segundo jugador uzbeko en clasificarse para la fase de liga de la UCL esta temporada, después de Abduqodir Husanov , quien brilla en el club francés RC Lens:

  • El cariño de los aficionados uzbekos: Según Rahmonaliyev, todo el país seguirá ahora de cerca los partidos del Sabah;

  • Viajes a Bakú: «Tener a dos futbolistas uzbekos en la UCL es un logro fantástico para nuestro fútbol nacional. Los aficionados uzbekos siempre nos apoyan. Estoy seguro de que ahora también vendrán a Bakú para ver los partidos del Sabah en la UCL directamente desde las gradas».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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