529 judocas: ¿Podrán los judocas uzbekos conquistar Lausana con su nuevo entrenador?

Este año, del 28 al 30 de agosto, la ciudad suiza de Lausana acogerá una de las competiciones de judo más prestigiosas del mundo: el torneo «Lausanne Grand Slam 2026». En este evento de alto nivel, 529 atletas de élite (315 hombres y 214 mujeres) de 78 países y 5 continentes competirán por las medallas en 14 categorías de peso.

La delegación del equipo nacional de Uzbekistán ha partido hacia Suiza para participar dignamente en este desafío mundial.

Una nueva era para el equipo de Uzbekistán: la primera prueba oficial de Lasha Gujejiani

Este torneo tiene una importancia especial para el judo uzbeko. El famoso especialista georgiano, recientemente nombrado entrenador principal del equipo masculino, Lasha Gujejiani, estará por primera vez al borde del tatami como seleccionador nacional.

Los grandes logros de Lasha Gujejiani como entrenador:

Éxito en los Juegos Olímpicos: Tras dirigir al equipo georgiano desde diciembre de 2020 hasta julio de 2026, obtuvo: en los JJ. OO. de Tokio 2020, 1 medalla de oro y 3 de plata; en los JJ. OO. de París 2024, 1 medalla de oro y 2 de plata.

Campeonato Mundial: En 2025, bajo su mando, el equipo georgiano logró un resultado histórico al ganar la medalla de oro en las pruebas por equipos del campeonato mundial.

Trayectoria deportiva personal: Como atleta, el propio Lasha fue doble medallista en campeonatos mundiales.

La selección completa que representará a Uzbekistán en el «Lausanne Grand Slam 2026»

El cuerpo técnico ha seleccionado a los siguientes judocas, que combinan experiencia y proyección, para los tatamis de Lausana:

Equipo masculino:

-60 kg: Samariddin Kuchkarov, Bakhrom Boturov

-66 kg: Abdurakhim Nutfulloev, Azizbek Ortikov

-81 kg: Arslonbek Tojiev

-90 kg: Nurbek Murtazoev, Umar Bozorov

-100 kg: Ernazar Sarsenbaev, Tolkinbek Turdiev

+100 kg: Muzaffarbek Turoboyev

Entrenadores: Lasha Gujejiani, Iskandar Rasulov, Rakhim Subhonov.

Equipo femenino:

-48 kg: Laziza Khaydarova, Ulbusin Khakimova

-52 kg: Sita Kadambaeva, Sodiyona Rafkatova

-63 kg: Marjona Nurulloeva

-70 kg: Khurshida Razzokberdieva, Shirinjon Yoldosheva

-78 kg: Barchinoy Kodirova, Marjona Kochimova

+78 kg: Umida Nigmatova, Iriskhon Kurbonboeva

Entrenadores: Andrey Shturbabin, Olimboy Olimov, Ulugbek Azizov.

Liderado por el medallista olímpico y mundial Muzaffarbek Turoboyev, nuestro equipo nacional aspira a obtener grandes resultados en Suiza bajo la dirección de su nuevo entrenador.