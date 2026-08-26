¿Putin recibió al director de la CIA? Peskov hace una declaración sobre esta misteriosa visita

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¿Putin recibió al director de la CIA? Peskov hace una declaración sobre esta misteriosa visita

El 25 de agosto, la visita sorpresa y no anunciada del director de la CIA John Ratcliffea la capital rusa causó un gran revuelo. El portavoz del Kremlin aclaró las diversas informaciones que circulaban sobre si se había producido o no una reunión directa entre Vladímir Putin y el jefe de inteligencia estadounidense.

El portavoz del Presidente de la Federación de Rusia, Dmitri Peskov, confirmó oficialmente a la agencia «Interfax» que tales negociaciones no estaban previstas en la agenda del jefe de Estado y que la reunión no tuvo lugar.

«No hay reuniones con el presidente y no estaban previstas en el programa», respondió brevemente Peskov.

El avión en Vnúkovo y las 9 horas misteriosas

La llegada y salida del jefe de inteligencia de EE. UU. en Moscú fueron registradas minuto a minuto:

  • Aterrizaje a las 10:04: El avión de transporte militar pesado Boeing C-17 Globemaster III perteneciente a la Fuerza Aérea de EE. UU., que transportaba a John Ratcliffe, aterrizó en el aeropuerto internacional de Vnúkovo el 25 de agosto alrededor de las 10:04, hora de Moscú;

  • Vuelo nocturno: Aproximadamente 9 horas después, por la noche, el avión estadounidense despegó de Moscú y regresó.

¿Cuál es la verdadera razón de la visita?

El representante del Kremlin, en un comentario al prestigioso diario The Washington Post , se refirió al propósito de esta misteriosa visita:

  • Canal de servicios especiales: Según Dmitri Peskov, el viaje del director de la CIA a Moscú no fue una negociación política de alto nivel, sino que estuvo relacionado con un diálogo de trabajo y contactos cerrados entre los servicios especiales de ambos países;

  • Agenda cerrada: Los detalles específicos sobre qué temas se discutieron (intercambio de prisioneros, seguridad estratégica o líneas de desescalada) se mantienen en secreto por ahora.

De este modo, se supo que la breve visita de Ratcliffe a Moscú se llevó a cabo en el marco de un diálogo con representantes de los servicios especiales rusos, y no directamente con el líder del Kremlin.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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