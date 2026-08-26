Dinero, teléfonos y juguetes: sobre las peligrosas «trampas» lanzadas por drones

·102·Mundo
Dinero, teléfonos y juguetes: sobre las peligrosas «trampas» lanzadas por drones

Las fuerzas del orden rusas y el servicio de prensa de la Rosgvardia han emitido una advertencia oficial sobre un nuevo tipo de amenaza grave para la seguridad de la población, especialmente de niños y adolescentes. Se ha informado que se están lanzando artefactos explosivos improvisados camuflados mediante drones en lugares concurridos y calles.

Los servicios especiales instan a los ciudadanos a no acercarse ni tocar bajo ninguna circunstancia objetos sospechosos o brillantes encontrados en el suelo o en lugares públicos.

Objetos «trampa»: ¿de qué advierten los zapadores?

Un zapador experimentado de la Rosgvardia, «Zubr» con indicativo de llamada, reveló los peligros de los explosivos camuflados:

«Se utilizan objetos cotidianos de valor que atraen fácilmente la atención para ocultar artefactos explosivos improvisados. Pueden ser carteras que parecen llenas, fajos de billetes, teléfonos inteligentes e incluso juguetes para niños. Son lanzados deliberadamente por drones. Es especialmente importante explicar a los niños que no deben tocar tales objetos si los ven»., afirma el experto.

Más de 6 000 artefactos explosivos destruidos en 2 meses

Se ha anunciado el alcance de las labores de ingeniería y desminado realizadas como parte de las medidas de seguridad:

  • Más de 6 000 objetos peligrosos: Según datos de la Rosgvardia, en los últimos dos meses se han detectado y neutralizado más de 6 000 sustancias y artefactos explosivos en la dirección de Donetsk;

  • Zonas de difícil acceso: Las trampas explosivas no solo se encuentran en las carreteras, sino también en zonas de difícil acceso, parques y ruinas.

Reglas básicas de seguridad para los ciudadanos

Las autoridades recuerdan a los ciudadanos las acciones a seguir ante situaciones sospechosas:

  • No tocar ni patear dinero, teléfonos, juguetes o carteras abandonadas en la calle;

  • Alejarse inmediatamente de la zona de peligro a una distancia segura;

  • Informar de inmediato a las fuerzas del orden o a los servicios de emergencia.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

En Uganda, se audita el gasto de fondos públicos y se detectan varias irregularidades (video)En Uganda, se audita el gasto de fondos públicos y se detectan varias irregularidades (video)Hoy, 15:43La Orden de la Libertad para Musk: ¿Por qué Kiev otorgó el premio estatal al multimillonario?La Orden de la Libertad para Musk: ¿Por qué Kiev otorgó el premio estatal al multimillonario?Hoy, 13:5914 bebés mueren en el incendio de un hospital en Pakistán14 bebés mueren en el incendio de un hospital en PakistánHoy, 13:50Una mujer ebria lanza a su hija de 3 años desde un décimo pisoUna mujer ebria lanza a su hija de 3 años desde un décimo pisoHoy, 13:41Por qué la confianza en Friedrich Merz ha caído drásticamente en AlemaniaPor qué la confianza en Friedrich Merz ha caído drásticamente en AlemaniaHoy, 13:36En Meerut, una mujer idea un método extraño para limpiar una zanjaEn Meerut, una mujer idea un método extraño para limpiar una zanjaHoy, 13:32
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público