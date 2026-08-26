Dinero, teléfonos y juguetes: sobre las peligrosas «trampas» lanzadas por drones
Las fuerzas del orden rusas y el servicio de prensa de la Rosgvardia han emitido una advertencia oficial sobre un nuevo tipo de amenaza grave para la seguridad de la población, especialmente de niños y adolescentes. Se ha informado que se están lanzando artefactos explosivos improvisados camuflados mediante drones en lugares concurridos y calles.
Los servicios especiales instan a los ciudadanos a no acercarse ni tocar bajo ninguna circunstancia objetos sospechosos o brillantes encontrados en el suelo o en lugares públicos.
Objetos «trampa»: ¿de qué advierten los zapadores?
Un zapador experimentado de la Rosgvardia, «Zubr» con indicativo de llamada, reveló los peligros de los explosivos camuflados:
«Se utilizan objetos cotidianos de valor que atraen fácilmente la atención para ocultar artefactos explosivos improvisados. Pueden ser carteras que parecen llenas, fajos de billetes, teléfonos inteligentes e incluso juguetes para niños. Son lanzados deliberadamente por drones. Es especialmente importante explicar a los niños que no deben tocar tales objetos si los ven»., afirma el experto.
Más de 6 000 artefactos explosivos destruidos en 2 meses
Se ha anunciado el alcance de las labores de ingeniería y desminado realizadas como parte de las medidas de seguridad:
Más de 6 000 objetos peligrosos: Según datos de la Rosgvardia, en los últimos dos meses se han detectado y neutralizado más de 6 000 sustancias y artefactos explosivos en la dirección de Donetsk;
Zonas de difícil acceso: Las trampas explosivas no solo se encuentran en las carreteras, sino también en zonas de difícil acceso, parques y ruinas.
Reglas básicas de seguridad para los ciudadanos
Las autoridades recuerdan a los ciudadanos las acciones a seguir ante situaciones sospechosas:
No tocar ni patear dinero, teléfonos, juguetes o carteras abandonadas en la calle;
Alejarse inmediatamente de la zona de peligro a una distancia segura;
Informar de inmediato a las fuerzas del orden o a los servicios de emergencia.
…