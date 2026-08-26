¡El campeón olímpico Jordan Burroughs desafía a Islam Makhachev!

Uno de los luchadores más laureados y renombrados del mundo, ganador de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Jordan Burroughs ha expresado su disposición para enfrentarse al campeón de la UFC Islam Makhachev en un combate de lucha. El atleta estadounidense de 38 años, en una declaración al famoso periodista de MMA Ariel Helwani, analizó los movimientos en el suelo del campeón ruso y afirmó que no le daría ninguna oportunidad en el tapiz de lucha.

Burroughs destacó que la técnica de derribo a las piernas mostrada por Makhachev en su última pelea no funcionaría en absoluto en la lucha pura.

«Makhachev no es un gran luchador»: Burroughs señala el error de Makhachev

La estrella estadounidense de lucha libre reveló que siguió de cerca la pelea por el título de la UFC entre Islam Makhachev y Ian Machado Garry:

«Vi la pelea de Makhachev contra Garry. Vi cómo Ian se defendió cuando Islam atacó una pierna varias veces. Machado no es un gran luchador. Si Islam se lanzara a mi pierna de la misma manera, lo haría "volar" por los aires. Sería muy interesante. Pero la lucha y las MMA son dos deportes totalmente diferentes. Respeto las artes marciales mixtas, por eso no peleo en el octágono», dijo Burroughs.

Leyenda de la lucha libre: el palmarés de Burroughs

Jordan Burroughs es considerado uno de los atletas más fuertes y con más títulos en la historia de la lucha libre mundial:

Londres 2012: Campeón olímpico en la categoría de hasta 74 kg;

6 veces campeón mundial: Fue coronado campeón mundial en 2011, 2013, 2015, 2017, 2021 y 2022, ganando las medallas de oro;

3 medallas de bronce en campeonatos mundiales: Subió al podio mundial en tres ocasiones más a lo largo de su carrera.

El desafío lanzado en el tapiz por Burroughs a Islam Makhachev, quien se ha hecho famoso en las MMA gracias a su base de lucha y domina a sus rivales en el suelo, genera un gran interés en la comunidad deportiva.