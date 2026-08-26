Presentación del teléfono de botones Qin J36 con inteligencia artificial

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Presentación del teléfono de botones Qin J36 con inteligencia artificial

La compañía Douqin ha presentado el inusual smartphone Qin J36, que combina el formato clásico de botones con las capacidades de la inteligencia artificial. Según ixbt.com, este interesante dispositivo ya ha comenzado a ofrecerse a los compradores a través de la plataforma china JD.com, con un precio inicial de 659 yuanes. Así lo informa Ixbt.com.

Se espera que el nuevo modelo sea una solución única para quienes extrañan las tecnologías modernas y los dispositivos móviles sencillos. Según ixbt.com, aunque el teléfono recuerda a los dispositivos de botones tradicionales, sus capacidades internas cumplen plenamente con las exigencias actuales y funciona con el sistema operativo Android 13.

Especificaciones técnicas y capacidades

El dispositivo está equipado con una pantalla de 2,8 pulgadas con una resolución de 480×640 píxeles, y su funcionamiento eficiente está a cargo del procesador MediaTek MTK8766V. Además, el smartphone cuenta con 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno, lo que proporciona una reserva suficiente para dispositivos de esta categoría.

Dentro de su cuerpo compacto y fiable se encuentra una batería de 2600 mAh, que garantiza un funcionamiento autónomo a largo plazo. Gracias a Android 13, los usuarios no solo pueden realizar llamadas, sino también utilizar fácilmente aplicaciones populares como WeChat, Alipay, así como diversos servicios de música y vídeo.

Inteligencia artificial y funciones adicionales

Una de las principales características del dispositivo es el asistente de voz Qin AI, que facilita la realización de diversas tareas. Este asistente puede activar el Bluetooth, realizar una llamada o escribir un texto a petición del usuario.

Los fabricantes también han incluido funciones especiales para los padres, que permiten gestionar de forma remota la instalación de aplicaciones y limitar el tiempo de pantalla. El dispositivo también está equipado con radio FM y un puerto infrarrojo diseñado para controlar electrodomésticos.

Versiones con y sin cámara

El Qin J36 se ofrece a los compradores en dos modificaciones: con o sin cámara. La elección se realiza en función de las necesidades personales y los requisitos de seguridad del cliente.

Según la información, la versión con cámara cuenta con un sensor principal de 13 MP y una cámara frontal de 2 MP. El modelo sin cámara, por su parte, carece por completo de módulo fotográfico trasero, lo que lo hace conveniente para su uso en instalaciones sensibles o lugares donde las cámaras están prohibidas.

Qin J36DouqinSmartphoneAndroid 13Tecnologías
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Abror Shuhratov
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