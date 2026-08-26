Prueba ante Nasaf en 3 días: tras vencer al Mash'al, ¿qué reveló Temur Kapadze?

Superliga de Uzbekistánen la 19ª jornada, el club de Namangan Navbahor continuó su importante racha de victorias tras ganar 2-0 al colista Mash'al en Muborak. Tras el encuentro, el entrenador de los «Halcones» Temur Kapadze participó en la rueda de prensa, donde habló detalladamente sobre el resultado, las bajas en la plantilla y el difícil calendario que se avecina.

Agradeciendo a los aficionados de Namangan que realizaron el largo viaje, el técnico subrayó que al equipo le espera un duelo fundamental contra el Nasaf en 3 días.

«Marcamos justo después de los cambios»: razones de la rotación

Temur Kapadze se refirió a sus decisiones en la segunda parte y a la rotación de la plantilla:

Efecto inmediato: «Marcamos el segundo gol justo después de hacer tres cambios. Todo salió según lo planeado. Saben que tenemos otro partido importante en 3 días y nos espera un largo viaje. Por eso era necesario rotar y dar descanso a algunos jugadores»;

Unidad colectiva: El entrenador señaló que confía en todos sus jugadores, independientemente de si son titulares o suplentes, y que las victorias se logran mediante el trabajo en equipo.

¿Por qué Joel Kojo no fue convocado?

En la rueda de prensa se aclaró la situación de los líderes del equipo:

El resfriado de Kojo: La ausencia del delantero Joel Kojo en la convocatoria se explicó por su estado de salud: «Kojo estaba resfriado, así que lo reservamos y cuidamos para los partidos difíciles que vienen»;

Sanción por tarjeta roja: Además, Saidazamat no fue convocado para este partido debido a una sanción tras recibir una tarjeta roja.

Respuesta contundente sobre el término «Robin Hood» y el choque contra Nasaf

Ante la pregunta de un periodista sobre si el equipo ha dejado de ser un «Robin Hood» en la segunda vuelta, Kapadze respondió de forma directa:

«No lo sé, es la primera vez que escucho eso de ustedes. Preparamos cada partido al más alto nivel y salimos al campo solo para ganar. Los partidos son consecutivos, el calendario es apretado y no es fácil. Pero lucharemos hasta el final. Que termine la temporada y entonces podrán juzgar si el equipo es un Robin Hood o cualquier otra cosa. Ahora solo trabajamos para obtener el máximo resultado», respondió el entrenador.

Kapadze reconoció la resistencia mostrada por los jóvenes jugadores del Mash'al, deseó suerte al rival en los próximos partidos y centró toda su atención en el duelo central contra el Nasaf.