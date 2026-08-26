El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE. UU. John Ratclifferealizó una visita no anunciada a Moscú, seguida de misteriosas acciones legales en el Kremlin. En el portal oficial de información jurídica de Rusia, tres decretos consecutivos firmados por el presidente Vladímir Putin fueron clasificados como «secretos» sin publicación pública.

Los medios rusos y analistas militares, al notar una interrupción en la numeración de los documentos, discuten la posibilidad de que estos estén relacionados con la visita del jefe de inteligencia estadounidense y medidas de seguridad estratégica.

Decretos n.º 605, 606 y 607: El «vacío» en el registro oficial

En la secuencia de decretos de la base legislativa rusa, tres decisiones cruciales entre los documentos n.º 604 y 608 permanecieron cerradas a la prensa:

Clasificación secreta: En el portal oficial los n.º 605, 606 y 607 no indican ni el texto ni el título, ya que están clasificados como secretos de Estado o documentos de seguridad especial;

Hipótesis principales: Según expertos, estos documentos cerrados suelen referirse al sector de defensa, protección de instalaciones estatales críticas, actividades de servicios especiales o nombramientos confidenciales;

Coincidencia temporal: El hecho de que estos tres decretos coincidan con el momento en que el Boeing C-17 de John Ratcliffe despegó de Moscú ha generado diversas especulaciones geopolíticas.

Exdirectivos de inteligencia de EE. UU.: «Podría ser una advertencia seria»

La ex subdirectora de Inteligencia Nacional de EE. UU. Beth Sanner expresó sus opiniones sobre los objetivos de la visita del director de la CIA a Moscú:

Una señal de «mejor no hacerlo»: Sanner destaca que la llegada de Ratcliffe pudo haber servido como una advertencia directa a los líderes rusos: «Es muy probable que sea una señal clara de: „Sabemos lo que planean hacer y sería mejor para ustedes no hacerlo“»;

Temas de discusión: Se supone que la agenda de las negociaciones no solo incluyó el conflicto en Ucrania, sino también las tensiones en Oriente Medio, incluida la cooperación técnico-militar entre Moscú y Teherán.

Desmentido de rumores de movilización y decreto de protección contra drones

En este contexto, el Kremlin puso fin oficialmente a las preocupaciones públicas sobre una posible movilización:

Declaración de Peskov: El portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, calificó las afirmaciones sobre una nueva ola de movilización como «provocación y desinformación». Según él, estos rumores son difundidos deliberadamente por Ucrania para desestabilizar el espacio informativo;

Posición del general Sobolev: El teniente general Víktor Sobolev, miembro del comité de defensa de la Duma Estatal, subrayó que no hay necesidad de movilización adicional, siendo el objetivo actual realizar acciones ofensivas específicas con las fuerzas existentes;

Control estatal de infraestructuras: Además, Putin había firmado un decreto importante el 24 de agosto. Según este, si los propietarios privados no logran proteger eficazmente sus instalaciones estratégicas contra ataques de drones, el Estado tiene derecho a tomar temporalmente el control de dichas instalaciones.

El vuelo inesperado de John Ratcliffe y las decisiones secretas del Kremlin indican grandes preparativos diplomáticos y militares tras bambalinas.