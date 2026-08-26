¡Alineaciones confirmadas para el Real Madrid - Real Sociedad!

En uno de los partidos aplazados de la jornada 1 de La Liga, el club Real Madrid recibe en su estadio al Real Sociedad de San Sebastián.

Este emocionante duelo, que tendrá lugar en el majestuoso Santiago Bernabéu de Madrid, dará comienzo a las 00:00 horas.

Estado de forma y últimos resultados

En la carrera por los puntos al inicio de la temporada, ambos clubes han mostrado resultados distintos:

La confianza delReal Madrid: El «club blanco» llega con la moral alta tras conseguir tres puntos vitales al vencer 2-1 al Espanyol en Barcelona durante la segunda jornada;

El tropiezo de la Real Sociedad: Los vascos cayeron 0-1 en casa ante el Betis y buscarán recuperar los puntos perdidos en su visita a Madrid.

Alineaciones estelares: el equilibrio de fuerzas en el Bernabéu

Los cuerpos técnicos de ambos equipos han decidido salir con sus onces de gala desde el inicio:

Alineación del Real Madrid:

Thibaut Courtois, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Denzel Dumfries, Álvaro Carreras, Bernardo Silva, Federico Valverde, Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé.

Alineación de la Real Sociedad:

Álex Remiro, Jon Aramburu, Jon Beitia, Jon Martín, Sergi Gómez, Yangel Herrera, Beñat Turrientes, Takefusa Kubo, Luka Sučić, Ochieng, Mikel Oyarzabal.

Se espera que el temible tridente ofensivo madrileño —Mbappé, Vinícius y Bellingham— sea una prueba de fuego para la defensa de la Real Sociedad.