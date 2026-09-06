El presidente estadounidense de Donald Trump los representantes especiales Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner llegaron inesperadamente a Moscú y se reunieron con el presidente ruso Vladímir Putin en el Kremlin. Viajando en un cortejo de coches de lujo rusos «Aurus», los negociadores estadounidenses fueron recibidos en el Kremlin para discutir las nuevas iniciativas de Trump destinadas a detener la guerra en Ucrania. Al finalizar las conversaciones, Putin pidió transmitir su agradecimiento a Trump, subrayando que Moscú estaba satisfecho de trabajar con los mediadores estadounidenses. Se espera que el próximo destino de los emisarios de Trump sea Kiev.

« ¡Bienvenidos, pacificadores! »: Recepción en Moscú y cortejo Aurus

Los pasos de la delegación estadounidense en la capital rusa se organizaron con una atención diplomática especial:

Aterrizaje en Vnukovo y mensaje de Dmitriev: El avión que transportaba a los representantes especiales de Trump aterrizó en el aeropuerto «Vnukovo» de Moscú a las 12:52. Fueron recibidos personalmente por el representante especial del presidente ruso y jefe del RDIF, Kirill Dmitriev, quien publicó una foto con ellos en la red social X escribiendo: « ¡Bienvenidos a Moscú, pacificadores! »;

Desplazamiento en «Aurus»: Para sus desplazamientos por la ciudad, los invitados estadounidenses fueron dotados de un cortejo de limusinas y coches «Aurus» especiales, destinados a los altos dirigentes rusos;

Composición completa en el Kremlin: En las negociaciones oficiales que tuvieron lugar en el Kremlin el 5 de septiembre, participaron directamente por parte rusa no solo el jefe de Estado, sino también el asistente presidencial Yuri Ushakov y Kirill Dmitriev.

«Nos resulta cómodo trabajar con ustedes»: La gratitud de Putin hacia Trump y la 6.ª negociación

El diálogo entre el líder ruso y los representantes estadounidenses comenzó en un tono bastante cálido:

Palabras de gratitud en nombre de Trump: Al inicio del encuentro, Vladímir Putin pidió transmitir sus sinceros deseos y agradecimientos a Trump: «Expresamos nuestra gratitud al Sr. Trump por sus esfuerzos para contribuir a la resolución de la crisis ucraniana. Para Rusia, es muy cómodo y eficaz comunicarse con el equipo de Witkoff y Kushner»;

Garantía de seguridad: El presidente ruso anunció que Moscú crearía todas las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de las conversaciones de paz y de todos los mediadores internacionales que participan en ellas;

6.ª reunión consecutiva: Resulta que esta es la sexta reunión consecutiva de Vladímir Putin con el grupo de negociadores estadounidenses sobre el arreglo de la crisis ucraniana, y los contactos diplomáticos continúan de manera coherente.

La iniciativa de paz secreta de Trump y el camino hacia Kiev

El contenido real de la visita y los próximos pasos geopolíticos suscitan un gran interés:

Plan de paz no divulgado: En vísperas de la visita Donald Trump había anunciado que sus emisarios presentarían una iniciativa especial en Moscú para detener la guerra, pero los detalles y las condiciones del plan siguen siendo secretos; el servicio de prensa del Kremlin tampoco reveló el contenido completo de las discusiones;

Viaje a Kiev después del Kremlin: Una vez que el cortejo salió de las puertas del Kremlin, se espera que el próximo destino de Witkoff y Kushner sea Kiev; podrían presentar estas propuestas de paz también a las autoridades ucranianas;

Presión diplomática: El equipo de Trump intenta seriamente trasladar el conflicto a una plataforma de negociaciones políticas activas gracias a esta misión de mediación.

¿En su opinión, podrán los emisarios de Donald Trump llevar a Vladímir Putin y a los líderes de Kiev a un compromiso? ¿Podría el hecho de que Witkoff y Kushner se dirijan directamente a Ucrania después del Kremlin ser un punto de inflexión decisivo que conduzca al fin de la guerra? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!