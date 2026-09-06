Una famosa presentadora egipcia condenada a muerte

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Una famosa presentadora egipcia condenada a muerte

El 5 de septiembre, el tribunal penal de El Cairo condenó a muerte a la famosa presentadora y productora egipcia Sara Khalifa y a otros 11 acusados. Fueron declarados culpables de formar un grupo delictivo organizado dedicado a la producción y venta de drogas, informó Al Jazeera.

Según la investigación, los acusados importaban materias primas para fabricar estupefacientes, organizando su producción ilegal y venta en territorio egipcio. También fueron acusados de posesión ilegal de armas de fuego y municiones.

Durante los registros realizados por las fuerzas del orden, se incautaron más de 750 kilogramos de drogas y materias primas. También se descubrieron dos apartamentos equipados como laboratorios de drogas, además de armas y municiones ilegales.

Este caso ha sido ampliamente cubierto por los medios egipcios bajo el nombre de «El gran caso de drogas» . De los 28 acusados, 12 fueron condenados a muerte, 9 a cadena perpetua y 7 fueron absueltos.

Sara Khalifa fue arrestada en El Cairo en abril de 2025. Era conocida en Egipto como presentadora de televisión y figura del sector mediático.

Khalifa y los demás condenados tienen derecho a apelar la sentencia.

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