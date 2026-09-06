La serie insignia Vivo X500 disponible para reserva en China

Vivo, una de las marcas tecnológicas líderes en China, se prepara para presentar su nueva generación de smartphones insignia. Según ixbt.com, la nueva serie, compuesta por los esperados Vivo X500, Vivo X500 Pro y Vivo X500 Pro Max, ya está disponible para reserva en la importante plataforma de ventas china JD.com. La presentación oficial de los smartphones está programada para el 7 de septiembre de este año. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se espera que esta serie insignia lleve las capacidades de fotografía móvil a un nuevo nivel. En particular, se informa que el modelo base de la serie, el Vivo X500, estará equipado con un sensor principal avanzado LYTIA-828 de 1/1,28 pulgadas, un teleobjetivo LYTIA-610 y una cámara ultra gran angular de 50 MP. También se espera que el modelo Vivo X500 Pro cuente con un módulo de teleobjetivo similar.

La versión Pro Max con capacidades avanzadas

El Vivo X500 Pro Max se perfila como la estrella más avanzada y principal de la nueva gama. Este dispositivo cuenta con una impresionante pantalla BOE Q11 de 6,83 pulgadas con resolución 2K. Las capacidades fotográficas del smartphone consisten en un sensor principal de 50 MP de 1/1,28 pulgadas, un potente módulo de teleobjetivo HP de 200 MP y una cámara ultra gran angular de 50 MP.

Según la información proporcionada por el fabricante, la cámara insignia cuenta con un sistema de estabilización tipo gimbal, que permite trabajar con un ángulo extendido de 3 grados. Además, se destaca que el dispositivo será capaz de grabar video en 4K a 240 cuadros por segundo y estará equipado con el primer procesador Dimensity 9600 Pro de 2 nm del mundo.

Software y planes futuros

Los smartphones destacan no solo por su hardware de alta tecnología, sino también por sus soluciones de software avanzadas. En particular, la nueva serie ofrece la función Atomic Workbench, que permite a los usuarios trabajar con cinco aplicaciones simultáneamente en una sola pantalla y cambiar entre ellas de forma fluida.

Anteriormente, nuestra redacción informó que el modelo Vivo X500 Pro Max apareció en la base de datos IMEI y compartió sus características estimadas. Al mismo tiempo, esta semana, el gerente de producto de la compañía, Han Boxian, demostró las capacidades del gadget al mostrar videos tomados con la cámara Zeiss Super Dynamic del nuevo dispositivo.