La capital de Indonesia cubierta de ceniza, el principal aeropuerto internacional suspende sus vuelos

El Anak-Krakatoa, uno de los volcanes más famosos y peligrosos de Indonesia, ha despertado con potentes erupciones. Nubes de ceniza espesa y polvo fino han llegado hasta Yakarta, la capital del país. El 6 de septiembre, circularon en redes sociales imágenes preocupantes del cielo de la metrópoli cubierto por un velo de ceniza. El desastre natural paralizó el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, la principal puerta aérea del país. Este suceso reaviva el temor a que se repitan los devastadores tsunamis de 1883 y 2018, que cobraron la vida de cientos de personas.

Partículas de ceniza en el cielo de Yakarta y peligro bajo las luces de la ciudad

La situación en la capital cambió drásticamente en pocas horas:

Partículas de ceniza suspendidas en el aire: En videos difundidos en la popular página urbana «JKT Spot» de Yakarta, las finas partículas de ceniza volcánica suspendidas en el aire son claramente visibles bajo la luz de las farolas nocturnas;

Nube propagada por el viento: A pesar de que el volcán se encuentra a una distancia considerable, las corrientes atmosféricas arrastraron la ceniza volcánica directamente hacia el centro de la capital;

Amenaza para la salud: Los expertos recuerdan que estas micropartículas son extremadamente peligrosas para las vías respiratorias y los pulmones, instando a la población a usar mascarillas médicas al aire libre.

Parálisis en la aviación: más de 30 vuelos cancelados en Soekarno-Hatta

La erupción volcánica golpeó duramente el sistema de transporte del país:

Cierre temporal del aeropuerto principal: Según la agencia nacional de noticias de Indonesia ANTARA el aeropuerto Soekarno-Hatta, el más grande del país, suspendió temporalmente la recepción y salida de aviones debido a la cobertura de ceniza en el espacio aéreo y la reducción de la visibilidad;

Más de 30 vuelos alterados: Por razones de seguridad, más de 30 vuelos internacionales y nacionales fueron cancelados o desviados a rutas alternativas;

Peligro para los motores: Los expertos decidieron no reanudar los vuelos hasta que las condiciones sean totalmente seguras, ya que la ceniza volcánica puede averiar instantáneamente las turbinas de los aviones.

Terror en el estrecho de la Sonda: el recuerdo de los tsunamis de 1883 y 2018

El Anak-Krakatoa no es un volcán cualquiera, es la fuente de algunos de los desastres más terribles de la historia:

Mapa geográfico: El volcán se encuentra en el estrecho de la Sonda, una zona estratégica entre las islas de Java y Sumatra;

El heredero del Krakatoa: Surgió en el lugar del histórico volcán Krakatoa, que sacudió todo el planeta en 1883, cuyo estruendo se escuchó a miles de kilómetros y provocó un tsunami global;

La tragedia de 2018: Poco tiempo después, en diciembre de 2018, una parte del Anak-Krakatoa colapsó en el mar, provocando un tsunami repentino y aterrador que se llevó la vida de cientos de personas en la costa.

¿Cree que la actual actividad del Anak-Krakatoa podría desencadenar un nuevo tsunami destructivo y desastres naturales globales como en 2018? ¿Qué opina sobre el hecho de que la humanidad, incluso en la era de la tecnología moderna, siga siendo impotente ante la furia de la naturaleza? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!