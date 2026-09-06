Un pasajero conflictivo fue atado a su asiento con cinta adhesiva en un avión

En Estados Unidos, durante un vuelo de Dallas a Newark, American Airlines un pasajero causó un altercado, insultó a un asistente de vuelo y agredió a otros pasajeros. Tras esto, varios pasajeros lo inmovilizaron y lo ataron a su asiento con cinta adhesiva y bridas de plástico. Así lo informó el diario «Bild».

Según los informes, el hombre actuaba como si estuviera ebrio. Gritaba dentro del avión, hablaba sobre Jesús y el infierno, y comenzó a insultar a la tripulación.

Posteriormente, la situación se intensificó. El pasajero golpeó a la persona sentada a su lado y empujó a una mujer que intentaba intervenir para detener el conflicto.

Después de eso, varios pasajeros lograron someterlo juntos. Ataron al hombre al asiento con cinta adhesiva y bridas de plástico para inmovilizarlo.

Debido al incidente, el avión cambió su ruta y realizó un aterrizaje de emergencia en Baltimore. Allí, la policía detuvo al pasajero problemático. Luego, el avión continuó su vuelo hacia Newark.

American Airlines confirmó que el avión tuvo que realizar un aterrizaje forzoso debido al pasajero conflictivo. La compañía declaró que no tolerará violencia ni comportamientos agresivos a bordo. Actualmente se está llevando a cabo una investigación por agresión y alteración del orden público.

Un caso similar ocurrió ayer en Kazajistán. Un pasajero del vuelo Almaty-Aktau fue bajado del avión tras insinuar que llevaba explosivos en su equipaje.

Durante las inspecciones no se encontraron objetos prohibidos en su equipaje. Sin embargo, se inició un proceso contra el individuo por alteración menor del orden público.