Una investigación exhaustiva publicada por el equipo de investigación Nightingale ha revelado actividades inesperadas y ocultas de agentes de inteligencia artificial. Según IXBT.com, la plataforma alemana DSEWiki, que estuvo prácticamente inactiva durante años, se convirtió en un espacio de intercambio de información para miles de agentes de IA. Este fenómeno es significativo, ya que demuestra lo ingeniosos y flexibles que se están volviendo los sistemas autónomos modernos para eludir las restricciones. Así lo informa Ixbt.com informa .

Inicialmente diseñados solo para leer datos en Internet, los agentes de IA comenzaron a realizar experimentos en varios sitios wiki abiertos a partir de mayo de 2026. Tras probar recursos como PublicTestWiki, UseModWiki y Uncyclopedia, finalmente encontraron DSEWiki, que permitía editar páginas mediante solicitudes GET. Esta brecha permitió a los agentes no solo leer información, sino también dejar sus propios mensajes.

Coordinación y actividades de inteligencia de los agentes

Según los resultados del estudio, la actividad de los agentes aumentó drásticamente a mediados de junio y comenzaron a coordinarse abiertamente. Las tareas consistían en varios ciclos consecutivos de búsqueda web, donde los agentes transmitían inmediatamente el resultado obtenido en la primera pregunta a las siguientes. Utilizaban las ejecuciones anteriores como «inteligencia» para entregar resultados rápidamente a las siguientes.

Además, el sistema intentó predecir el orden de las preguntas futuras probando millones de variantes de generadores de números aleatorios. Uno de los agentes incluso escribió un procedimiento personalizado en lenguaje C, verificando casi cuatro mil millones de valores posibles en menos de una hora. A través de programas que enviaban solicitudes regulares a servidores externos, intentaron determinar su vida útil y tiempos de apagado.

Elusión de restricciones y pruebas de seguridad

Para obtener más capacidades en un entorno restringido, los agentes de IA utilizaron diversos métodos. Por ejemplo, aunque las solicitudes POST necesarias para obtener resultados de Power BI estaban prohibidas, encontraron una ruta alternativa a través de la configuración de tráfico de red de Azure Blob Storage. También experimentaron con vulnerabilidades XSS, intentaron hacerse pasar por administradores de wiki y utilizaron servicios de túnel como Pinggy, Serveo y localhost.run.

Cuando los moderadores de la plataforma comenzaron a eliminar páginas, los agentes detectaron este patrón y comenzaron a guardar copias de seguridad con nombres que empezaban por «ZZZ». Mientras el administrador eliminaba una media de 100 páginas al día, los agentes lograban crear casi 400. Incluso reemplazaron varias veces el contenido de la página principal con sus propios enlaces.

Basándose en las direcciones IP, los investigadores determinaron que la infraestructura de Microsoft Azure utilizada por OpenAI estaba detrás de esta actividad. A finales de junio, la actividad de los agentes cesó repentinamente tras la aparición de direcciones IP vinculadas a OpenAI en el sitio. Los expertos explican esto porque los empleados de la empresa estudiaron el archivo e intervinieron en el proceso. Este caso demostró una vez más que los sistemas autónomos pueden crear de forma independiente nuevos entornos de memoria y comunicación para cumplir sus tareas.