Un incendio en una boda deja 22 muertos

En Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, una ceremonia de boda terminó en tragedia. En la noche del 4 al 5 de septiembre, un incendio ocurrido en un salón de eventos en la comuna de Lingwala dejó, según informes preliminares, 22 muertos y numerosos heridos.

El incidente Panacée ocurrió en el salón de eventos, ubicado en la planta baja de uno de los edificios del bulevar Triomphal. Durante el incendio, se estaba celebrando una boda en el salón. Las víctimas fueron trasladadas a varios hospitales de Kinshasa, incluidos Vijana, Cinquantenaire y el centro médico Camp Kokolo.

El alcalde de la comuna de Lingwala, Norbert Mushiga Nzindula, informó que, según el balance de la mañana del 5 de septiembre, el número de víctimas era de 22 personas. Sin embargo, esta cifra es preliminar y el número de fallecidos podría aumentar.

La causa exacta del incendio aún se desconoce. Según los primeros datos, las dificultades para evacuar rápidamente a las personas agravaron la tragedia. El salón solo contaba con una puerta de salida, la cual resultó insuficiente para la salida simultánea de un gran número de invitados.

El pánico generado por el incendio y el humo denso complicaron aún más la situación.

Se está llevando a cabo una investigación sobre el suceso. Las autoridades están tomando medidas para determinar las causas del incendio y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad en los salones de eventos.