Donald Trump habla sobre las prioridades en la Luna y los planes espaciales de Estados Unidos

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Donald Trump habla sobre las prioridades en la Luna y los planes espaciales de Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump publicó un mensaje simbólico en su red social Truth Social, haciendo alusión a las reivindicaciones geopolíticas en la Luna. Según ixbt.com, compartió una imagen con la bandera de Estados Unidos sobre la superficie lunar y la inscripción en inglés « The Moon Is Ours ». Aunque esta declaración se publicó sin explicaciones oficiales, merece una atención seria en el contexto de los recientes pasos en la estrategia espacial de Washington. Sobre esto, Ixbt.com informa que.

Este mensaje llega en un momento de mayor actividad del líder estadounidense en el sector espacial. En particular, se informó anteriormente sobre los planes para crear la National Space Academy de Estados Unidos con el fin de formar especialistas cualificados para la NASA, las estructuras gubernamentales y las fuerzas espaciales. Dichas iniciativas buscan fortalecer la supremacía del país en la investigación espacial y la industria.

Planes espaciales y plazos

La administración liderada por Trump tiene la intención de implementar ambiciosos proyectos en el campo de la astronáutica. En julio de 2025, el líder estadounidense anunció un próximo vuelo a Marte, designando a la Luna como la prioridad principal para el país. Ese mismo mes, el secretario de Transporte de Estados Unidos prometió que representantes del país caminarían sobre el satélite natural de la Tierra antes de que finalice el mandato actual del jefe de la Casa Blanca.

Además, en diciembre de 2025, Donald Trump firmó un decreto especial que contempla el regreso al mundo lunar. De acuerdo con este documento, se establece la tarea de llevar astronautas de vuelta a la Luna para 2028 y construir una base permanente allí para 2030. Estos pasos se evalúan como acciones estratégicas destinadas a fortalecer aún más la posición de Estados Unidos en la carrera espacial.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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