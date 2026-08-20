Donald Trump quiere celebrar nuevas negociaciones con Kim Jong-un este otoño

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el líder norcoreano Kim Jong-un confirmó su intención de mantener un nuevo encuentro con él este mismo año. Durante una conversación con periodistas frente a la Casa Blanca, el mandatario mencionó el potencial nuclear de Corea del Norte y expresó su disposición a restablecer las relaciones con Pionyang mediante la diplomacia personal.

«Tiene 57 armas nucleares potentes»: declaración de Trump

El presidente estadounidense valoró positivamente sus relaciones con el líder norcoreano y destacó la importancia del factor personal de los dirigentes para resolver el problema nuclear:

«Sí, sin duda me reuniré con él. Tenemos buenas relaciones con Kim Jong-un. Tiene 57 armas nucleares muy potentes. En realidad, eso no debería haberse permitido, pero ahora esas armas están en su poder. Lo conozco muy bien. Si tenemos un presidente inteligente, sus asuntos irán bien. Si el líder es ignorante, nada funciona. Kim Jong-un siempre me ha tratado con mucho respeto», afirmó Donald Trump.

Cronología de los contactos entre Trump y Kim Jong-un

Indicador Hechos históricos y reunión prevista Número de reuniones anteriores Total 3 veces (1 cumbre en 2018 y 2 en 2019) Motivo de la interrupción de las negociaciones Desacuerdos sobre la destrucción de la infraestructura nuclear y el levantamiento de las sanciones Potencial actual de Corea del Norte Según la declaración de Trump, aproximadamente 57 ojivas nucleares Fecha de la nueva reunión Los meses de otoño de 2026 (The Wall Street Journal) Objetivo principal Reanudar las negociaciones estancadas sobre el programa nuclear de Pionyang

Nueva cumbre histórica prevista para este otoño

The Wall Street Journal informa de que la Administración Trump planea organizar un encuentro directo en otoño de este año para reanudar el diálogo estancado con Pionyang sobre su programa nuclear.

A principios de esta semana se informó de que el líder norcoreano había respondido positivamente a la propuesta de diálogo de Washington. Según los expertos, un cuarto encuentro cara a cara entre ambas partes podría ser una nueva oportunidad para reducir las tensiones en la península de Corea y reforzar la seguridad mundial.

¿Cree que la nueva reunión prevista entre Donald Trump y Kim Jong-un llevará a Corea del Norte a renunciar a sus armas nucleares o terminará, como las anteriores, sin resultados?

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