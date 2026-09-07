Terremoto político en Alemania: Victoria histórica del partido « AfD » en Sajonia

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Terremoto político en Alemania: Victoria histórica del partido « AfD » en Sajonia

Foto: iz.ru

En Alemania, las elecciones al Landtag (parlamento regional) de Sajonia-Anhalt han provocado un verdadero terremoto político en la escena nacional y europea. Con el 100 % de los votos escrutados, el partido opositor de derecha « Alternativa para Alemania » (AfD) obtuvo una victoria histórica absoluta con el 43,8 % de los votos, superando ampliamente a sus rivales. Los expertos califican este resultado como un serio revés para la política tradicional alemana y la actual coalición gubernamental.

Resultados electorales: La inesperada revancha de la « AfD » y la difícil situación de los rivales

Según los resultados oficiales anunciados por la comisión electoral regional, el equilibrio de fuerzas se distribuyó de la siguiente manera:

  • El triunfo absoluto de la « AfD »: Las fuerzas de derecha de la oposición se convirtieron en la fuerza líder en el parlamento con el 43,8 % de los votos, registrando una cifra récord en la historia de la región;

  • Los democristianos segundos con una gran diferencia: La Unión Demócrata Cristiana (CDU) quedó en segundo lugar con solo el 17,2 % de los votos, situándose a más de 26 puntos del partido líder;

  • El colapso de la coalición gobernante: El Partido Socialdemócrata (SPD), liderado por el canciller alemán, cayó al tercer lugar con un resultado vergonzoso del 9,3 %;

  • Los « Verdes » y la « Izquierda » en el límite: El partido de los « Verdes » obtuvo el 8,9 % y el partido de « Izquierda » el 8,6 % de los votos;

  • El éxito de Sahra Wagenknecht: El partido « Alianza Sahra Wagenknecht - Por la razón y la justicia » (BSW), creado recientemente y que ha ganado gran atención, obtuvo el 5,3 % de los votos, superando con éxito el umbral electoral del 5 %.

Participación del 77,8 %: El descontento popular llamó a las urnas

Los debates políticos en Sajonia-Anhalt fueron de una intensidad sin precedentes:

  • Alta participación: El 77,8 % de los ciudadanos participó en las elecciones; una participación tan alta se explica por el descontento de la población con la política oficial actual y su exigencia de cambios;

  • Gran competencia: Un total de 16 partidos políticos y 398 candidatos compitieron por los mandatos parlamentarios.

Campanada de alarma para Berlín e impacto federal: ¿Qué pasará ahora?

Esta victoria en Sajonia-Anhalt no se limita a las fronteras de una sola región:

  • Nuevas pruebas el 20 de septiembre: Según analistas internacionales, este resultado tendrá un impacto directo en las elecciones a la Cámara de Diputados de Berlín y al Landtag de Mecklemburgo-Pomerania Occidental el 20 de septiembre;

  • Ola de fuerzas de derecha en Europa: Este cambio político en Alemania generará una inmensa presión pública sobre Berlín en temas de política migratoria, precios de la energía y ayuda a Ucrania;

  • Crisis federal: El avance de la « AfD » en las elecciones locales complica el mecanismo de gobierno para el ejecutivo central y podría aumentar la presión para celebrar elecciones federales anticipadas.

¿Cree que la victoria del partido « Alternativa para Alemania » con el 43,8 % es consecuencia del cansancio del pueblo alemán ante los problemas migratorios y económicos, o el inicio de una nueva era política en Europa? ¿Puede este evento cambiar radicalmente la política exterior de Alemania y la Unión Europea? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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