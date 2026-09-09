Xiaomi presenta la nueva generación de bomba automática Mijia Air Pump 3

La marca Xiaomi ha anunciado su nuevo gadget práctico: la bomba de bolsillo Mijia Air Pump 3. Gracias a sus dimensiones compactas y alto rendimiento, se espera que este dispositivo se convierta en un asistente indispensable para propietarios de automóviles, ciclistas y entusiastas de las actividades al aire libre. Según ixbt.com, la nueva bomba cuenta con varias mejoras técnicas importantes en comparación con los modelos de la generación anterior, manteniendo un precio asequible. Así lo informa Ixbt.com .

Actualmente, este producto se ofrece en las plataformas Xiaomi Mall y Xiaomi Youpin como parte de una campaña de crowdfunding. En la fase inicial, los participantes pueden adquirirlo por 179 yuanes, mientras que su precio de venta al público recomendado será de 199 yuanes. La combinación de un precio atractivo y funciones modernas está aumentando drásticamente la demanda del gadget.

Capacidades técnicas y eficiencia

La bomba de nueva generación está equipada con un cilindro de litio de 21 mm y un potente motor eléctrico capaz de generar una presión de hasta 150 PSI. El fabricante destaca que, en comparación con el modelo Mi Air Pump 2, la velocidad de inflado ha aumentado un 25 %. Por ejemplo, solo toma 6 minutos inflar un neumático de automóvil estándar de 205/55 R16 de 0 a 2,5 bares.

Para comodidad del usuario, se han integrado seis modos de funcionamiento especiales. Con ellos, es posible inflar fácilmente neumáticos de coche, moto, bicicleta, patinete eléctrico y diversos balones. También existe un modo manual donde el usuario define la presión deseada, y la bomba se detiene automáticamente al alcanzar el valor indicado.

Seguridad y autonomía

Para garantizar la precisión, un sensor digital realiza mediciones con una exactitud de ±1 PSI. La función de calibración automática, que se activa al encender el dispositivo, asegura un funcionamiento correcto incluso en zonas de gran altitud. La nueva válvula de seguridad permite inflar y desinflar simultáneamente, ayudando a ajustar la presión con máxima precisión.

La autonomía del gadget está garantizada por dos baterías de litio con una capacidad de 2500 mAh. Según Xiaomi, una carga completa permite inflar hasta 10 neumáticos de automóvil. El cuerpo cuenta con una pantalla que muestra el proceso en tiempo real y una luz LED con modos continuo y SOS. El kit incluye una válvula francesa, aguja, adaptador de conexión rápida y una funda de transporte.