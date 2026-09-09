Los smartphones Xiaomi 18T y 18T Pro registrados en una base de datos oficial

Se han difundido las primeras informaciones oficiales sobre la nueva generación de la línea insignia de Xiaomi. Según el medio Mydrivers, los modelos Xiaomi 18T y Xiaomi 18T Pro, aún no presentados oficialmente, han sido registrados en la base de datos GSMA. Este paso indica que los dispositivos se lanzarán al mercado internacional en un futuro próximo, captando la atención de los entusiastas de la tecnología. Así lo informa el portal Ixbt.com.

Según los detalles obtenidos de la base de datos, la nueva línea incluirá dispositivos en dos modificaciones distintas. En particular, se espera que el modelo Xiaomi 18T Pro se presente en dos versiones bajo los números 27016PT45G y 27016PT45R. Para el smartphone estándar Xiaomi 18T, se han identificado las referencias 27022PT99G y 27022PT99I.

Capacidades técnicas y procesadores

Por ahora, el fabricante mantiene en secreto las especificaciones técnicas completas de estos gadgets. No obstante, los analistas del sector y los expertos sugieren qué hardware integrarán estos futuros buques insignia. Según ellos, los dispositivos de la serie Xiaomi 18T estarán equipados con la plataforma insignia avanzada MediaTek Dimensity 9600

Cabe destacar que Xiaomi ha prestado especial atención a la diversificación de su línea de procesadores recientemente. Por ejemplo, el Xiaomi 18 Fold, presentado anteriormente, pasó a la historia como el primer dispositivo en contar con el chip especial Xring O3 desarrollado internamente. Esto demuestra las ambiciones de la marca en la creación de sus propios circuitos integrados.

Planes de lanzamiento al mercado

En un momento en que la competencia en el mercado de los smartphones es intensa, Xiaomi presenta gradualmente sus dispositivos insignia. En particular, el lanzamiento de los modelos de la serie Xiaomi 18 Pro está previsto para finales de septiembre de este año. Se espera que esta gama Pro sea la primera en conquistar el mercado, equipada con procesadores Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

En esta etapa, no se ha proporcionado información sobre la fecha exacta de presentación ni sobre la política de precios de los smartphones Xiaomi 18T y Xiaomi 18T Pro. Sin embargo, su aparición en la base GSMA significa que el trabajo en los dispositivos ha entrado en su fase final y que se revelarán detalles adicionales en los próximos meses.