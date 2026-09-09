Trump regaló 155 mil dólares a cuatro de sus asistentes

·11·Mundo
Trump regaló 155 mil dólares a cuatro de sus asistentes

Se ha revelado que el presidente estadounidense Donald Trump entregó un total de 155 000 dólares a cuatro de sus asistentes cercanos en la Casa Blanca con motivo de las fiestas. Estos datos figuran en las declaraciones financieras publicadas recientemente por los empleados.

Según estas, la asistente ejecutiva del presidente Natalie Harp, la asesora de comunicaciones Margo Martin y la subdirectora de operaciones del Despacho Oval Chamberlain Harrisrecibieron 45 000 dólares cada una. El director Walt Nauta recibió 20 000 dólares.

Un portavoz de la Casa Blanca indicó que Trump lleva años dando regalos a sus allegados y a ciertos empleados por Navidad. Destacó que este dinero no está relacionado con las funciones oficiales de los empleados en el gobierno.

Entre los empleados, Natalie Harp, conocida como una de las más cercanas a Trump, es famosa por imprimir información importante para el presidente. Margo Martin ha ayudado a Trump en sus actividades mediáticas desde su primer mandato.

Walt Nauta fue anteriormente asistente personal de Trump. Fue acusado en 2023 en el caso de los documentos clasificados relacionados con Trump, pero posteriormente se retiraron los cargos en su contra.

TrumpCasa BlancaDeclaración financieraNavidadRegalo en efectivoEmpleadosDocumentos clasificados
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

EE. UU. se prepara para una posible contingencia con extraterrestresEE. UU. se prepara para una posible contingencia con extraterrestresHoy, 14:12Tensión en Oriente Medio: Irán lanzó 20 misiles balísticos contra una base de EE. UU. en JordaniaTensión en Oriente Medio: Irán lanzó 20 misiles balísticos contra una base de EE. UU. en JordaniaHoy, 12:42Terremoto político en Alemania: Trump critica las «desastrosas leyes migratorias» de BerlínTerremoto político en Alemania: Trump critica las «desastrosas leyes migratorias» de BerlínHoy, 11:59Aleksandar Vučić disuelve el parlamento: ¿cuándo son las elecciones en Serbia?Aleksandar Vučić disuelve el parlamento: ¿cuándo son las elecciones en Serbia?Hoy, 11:54Guerra comercial en una nueva etapa: Trump limita las importaciones de Canadá e impone aranceles del 50 %Guerra comercial en una nueva etapa: Trump limita las importaciones de Canadá e impone aranceles del 50 %Hoy, 11:48Un nuevo telón de acero en el Báltico: Letonia prohíbe el transporte en autobús con Rusia y BielorrusiaUn nuevo telón de acero en el Báltico: Letonia prohíbe el transporte en autobús con Rusia y BielorrusiaHoy, 11:37
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte
¿Existe realmente el pez del Apocalipsis? Los científicos responden
¿Existe realmente el pez del Apocalipsis? Los científicos responden
El indio cuyo rostro está cubierto de pelo en más de un 95 %, récord mundial
El indio cuyo rostro está cubierto de pelo en más de un 95 %, récord mundial
« ¡Te compré un hot dog! »: la forma en que Messi educa a su hijo genera debate en redes sociales
« ¡Te compré un hot dog! »: la forma en que Messi educa a su hijo genera debate en redes sociales
Un adolescente de 16 años vive en un estanque desde hace cinco años
Un adolescente de 16 años vive en un estanque desde hace cinco años