Trump regaló 155 mil dólares a cuatro de sus asistentes

Se ha revelado que el presidente estadounidense Donald Trump entregó un total de 155 000 dólares a cuatro de sus asistentes cercanos en la Casa Blanca con motivo de las fiestas. Estos datos figuran en las declaraciones financieras publicadas recientemente por los empleados.

Según estas, la asistente ejecutiva del presidente Natalie Harp, la asesora de comunicaciones Margo Martin y la subdirectora de operaciones del Despacho Oval Chamberlain Harrisrecibieron 45 000 dólares cada una. El director Walt Nauta recibió 20 000 dólares.

Un portavoz de la Casa Blanca indicó que Trump lleva años dando regalos a sus allegados y a ciertos empleados por Navidad. Destacó que este dinero no está relacionado con las funciones oficiales de los empleados en el gobierno.

Entre los empleados, Natalie Harp, conocida como una de las más cercanas a Trump, es famosa por imprimir información importante para el presidente. Margo Martin ha ayudado a Trump en sus actividades mediáticas desde su primer mandato.

Walt Nauta fue anteriormente asistente personal de Trump. Fue acusado en 2023 en el caso de los documentos clasificados relacionados con Trump, pero posteriormente se retiraron los cargos en su contra.