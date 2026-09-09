La tecnología DLSS 5 probada en MacBook Pro

Se ha llevado a cabo un experimento interesante e inesperado en el mundo de la tecnología. Como informó anteriormente ixbt.com, unos entusiastas lograron ejecutar la tecnología DLSS 5 basada en AI en una tarjeta gráfica Radeon RX 9070 XT. Esta vez, se realizó un intento similar en los portátiles de Apple, concretamente en dispositivos MacBook Pro. Así lo informa Ixbt.com informa .

Un usuario de la plataforma Reddit, apodado AnyPomelo3352, logró activar la función de renderizado neuronal en su MacBook Pro con chip Apple M5 Pro. El resultado de la operación demostró que la tecnología cumple su función y es capaz de modificar la imagen. Sin embargo, como señalan los expertos, por ahora es imposible aplicar este proceso en la vida real o en el uso diario.

Rendimiento y problemas principales

La experiencia práctica demostró que durante el procesamiento de imágenes mediante AI, el rendimiento cae drásticamente. En particular, la tasa de fotogramas en los juegos se redujo a solo dos fotogramas por segundo. Además, la latencia del sistema aumentó hasta los 240 ms, lo cual es totalmente inaceptable para cualquier juego moderno.

Es poco probable que se encuentre una solución a este grave problema en un futuro próximo. Según los expertos, la causa principal está relacionada con la arquitectura de los procesadores Apple. Concretamente, los chips de Apple tienen un rendimiento muy bajo en el modo FP8, en el que se basa la tecnología DLSS 5.

Arquitectura y limitaciones técnicas

A modo de comparación, el procesador Apple M5 Pro solo puede proporcionar 28 TOPS (trillones de operaciones por segundo) en modo FP8. Para comparar, incluso una tarjeta gráfica más modesta como la NVIDIA RTX 5050 alcanza los 105 TOPS.

Esta diferencia demuestra que la arquitectura gráfica de los portátiles Apple no está adaptada para procesar tecnologías de juego basadas en AI. Por lo tanto, el uso de tales funciones en dispositivos Apple sigue siendo, por ahora, solo un experimento técnico y una curiosidad.