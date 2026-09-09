Guerra comercial en una nueva etapa: Trump limita las importaciones de Canadá e impone aranceles del 50 %

La confrontación comercial entre los dos grandes socios económicos de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, ha tomado un giro crítico. El martes, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una serie de nuevos decretos que prohíben totalmente la importación desde Canadá de motocicletas, ciclomotores, cervezas con y sin alcohol, vinos, licores y varias materias primas alimentarias. Además, Washington impone a partir del 15 de septiembre aranceles adicionales del 50 % a numerosos productos industriales y de consumo canadienses, y ordenó la exclusión total del país vecino del sistema de compras públicas de EE. UU., que supera los 50 000 millones de dólares anuales. ¿Por qué la Casa Blanca adoptó medidas tan drásticas, qué más figura en la «lista negra» de Trump y qué golpe había dado Canadá a EE. UU. anteriormente? Al final del artículo, revelaremos la intriga principal: la fecha exacta de entrada en vigor del embargo, los productos inesperados exentos de aranceles y todos los detalles sobre el futuro de esta guerra comercial bilateral.

Embargo total y aranceles del 50 %: Productos bajo embargo

Según el documento oficial publicado en el sitio de la Casa Blanca, el mercado estadounidense se cierra a varios productos canadienses populares:

Motocicletas y ciclomotores: Se prohíbe la importación al territorio estadounidense de motocicletas y ciclomotores con una cilindrada superior a 800 cm³;

Bebidas alcohólicas y no alcohólicas: La lista de prohibición incluye cerveza común y sin alcohol, sidra de manzana, vinos y todo tipo de bebidas alcohólicas fuertes;

Materias primas alimentarias: El suero de leche, el azúcar de caña y la melaza también están sujetos a un embargo total;

Nuevos aranceles del 50 % a partir del 15 de septiembre: La administración presidencial fijó aranceles adicionales del 50 % sobre el queso, acero, aluminio, papel, muebles, luminarias y varios otros productos industriales importados de Canadá;

La amenaza sobre los automóviles persiste: Un portavoz de la Casa Blanca declaró que el plan de Trump de imponer también aranceles del 50 % a los automóviles y camiones canadienses sigue vigente.

«Nuestra decisión radical es una respuesta directa y precisa a los nuevos aranceles injustificados impuestos por Canadá contra las exportaciones estadounidenses», subrayó el portavoz de la Casa Blanca.

Un golpe de 50 000 millones de dólares y los aranceles de 20 000 millones de Canadá

La confrontación económica entre ambos países se intensificó tras la ruptura de las negociaciones:

Exclusión de compras públicas: En su página de Truth Social, Trump ordenó a la General Services Administration (GSA) excluir totalmente los productos canadienses del sistema de compras públicas estadounidense, que representa más de 50 000 millones de dólares al año;

La medida de represalia de Canadá: El martes, el gobierno canadiense puso en vigor sus propios aranceles sobre aproximadamente 20 000 millones de dólares en productos importados de Estados Unidos;

629 posiciones arancelarias: Canadá impuso aranceles de entre el 25 % y el 50 % a 629 tipos de productos estadounidenses, incluyendo electrodomésticos, electrónica, metales y ropa;

Fracaso de las negociaciones: El conflicto entre ambos aliados comenzó el 21 de agosto de este año con la retirada oficial de Canadá de las negociaciones comerciales.

Productos inesperados exentos de aranceles

La cuestión más importante para muchos analistas y representantes empresariales es cuándo entrarán plenamente en vigor las restricciones y cuáles son las correcciones de la Casa Blanca. La conclusión más importante es que, el estricto embargo impuesto a las mercancías importadas de Canadá entrará oficialmente en vigor el 29 de septiembre de 2026 a las 00:01, hora del Este. Sin embargo, la Casa Blanca también introdujo ciertas «correcciones» a los aranceles actuales. Conforme al anexo del documento, teniendo en cuenta las necesidades del mercado interno, los aranceles del 50 % previamente establecidos para la sal, papel higiénico, fundas de edredón y piezas de pesca fueron oficialmente anulados. Trump subrayó que mientras Canadá no restablezca un trato justo hacia los agricultores y empresas estadounidenses, las restricciones comerciales podrían seguir expandiéndose.

¿En su opinión, cuál será el impacto de esta guerra comercial sin precedentes entre EE. UU. y Canadá en la economía mundial y los precios? Las estrictas prohibiciones y aranceles del 50 % impuestos por Donald Trump al país vecino, ¿están justificados? ¡Deje sus reflexiones en los comentarios y comparta este importante análisis económico internacional con sus allegados y colegas!