Un investigador de Anthropic abandona la carrera de la inteligencia artificial

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Un investigador de Anthropic abandona la carrera de la inteligencia artificial

Jacob Hilton, ex investigador de Anthropic, una de las empresas líderes en el campo de la inteligencia artificial, dejó su cargo y expresó públicamente sus preocupaciones en las redes sociales. Afirma que la carrera tecnológica actual supone un riesgo global al crear sistemas que podrían escapar al control humano, y que no desea participar en tales procesos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, la tarea principal de Jacob Hilton en la empresa consistía en entrenar nuevos modelos de inteligencia artificial mediante el procesamiento de enormes volúmenes de datos, es decir, realizar su preparación inicial. Sin embargo, el ritmo actual del desarrollo tecnológico y la feroz competencia entre empresas han despertado serias preocupaciones en el experto.

Riesgos de la inteligencia artificial y el problema del control

En su cuenta de X, el ex investigador llamó la atención sobre la magnitud de las amenazas a las que se enfrenta la humanidad. Según él, ninguna otra actividad humana conlleva un riesgo tan grande como el que podría generar la inteligencia artificial. Teme que la carrera entre empresas conduzca a la creación de sistemas de inteligencia artificial que los humanos no podrán controlar en el futuro.

Hilton subrayó que la dirección actual es errónea y que son necesarias medidas serias para evitar esta carrera global. Según sus palabras, para eliminar tales riesgos, podría ser necesario recurrir a medidas costosas, como la imposición de una moratoria temporal sobre la mejora de las capacidades de los modelos.

AnthropicInteligencia ArtificialJacob HiltonTecnologíaSeguridad
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Abror Shuhratov
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