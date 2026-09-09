Se espera que Apple presente su primer teléfono plegable

Se han publicado detalles sobre los nuevos dispositivos de Apple que están generando gran interés en el mundo tecnológico antes de su próxima presentación. Según Mark Gurman, analista de Bloomberg e insider influyente, el gigante tecnológico se prepara para mostrar su primer smartphone plegable y sus flagships de nueva generación. Estos dispositivos podrían representar un punto de inflexión muy esperado por los fans de la marca. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

Según la información de Ixbt.com, el primer smartphone plegable de Apple se llamará iPhone Duo. Este nuevo tipo de dispositivo es de gran importancia para el mercado, marcando la entrada oficial de la compañía en el mercado de gadgets plegables y se espera que cambie drásticamente el entorno competitivo actual.

El insider destaca que el precio inicial del modelo iPhone Duo será de aproximadamente 2000 USD. De esta manera, Apple posicionará este smartphone plegable dentro de los modelos más caros y premium de su línea de productos.

Se espera que la configuración más alta del dispositivo esté equipada con 2 TB de almacenamiento interno. Se informa que el precio de esta versión máxima alcanzará los 3000 USD, convirtiéndolo en uno de los smartphones de serie más caros del mercado.

Los modelos iPhone 18 Pro contarán con nuevas capacidades

Además del smartphone plegable, el insider reveló información valiosa sobre los futuros flagships. En particular, los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, cuya salida se espera, recibirán actualizaciones significativas.

Según los datos, estos flagships contarán con un Dynamic Island reducido y aún más perfeccionado. La nueva tecnología permitirá ejecutar tres procesos simultáneamente en lugar de dos.

Asimismo, los smartphones de nueva generación estarán equipados con hardware y software de nivel profesional. Estos cambios están orientados especialmente a mejorar las capacidades de la cámara.

Para garantizar el funcionamiento estable de los dispositivos, el sistema de cámara de vapor (vapor chamber) también será modernizado. Esto evitará el sobrecalentamiento en tareas que requieren un alto rendimiento.