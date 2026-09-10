«No quería tu concierto, te quería a ti» — Meghan Markle, profundamente ofendida por Beyoncé

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«No quería tu concierto, te quería a ti» — Meghan Markle, profundamente ofendida por Beyoncé

Un conflicto inesperado ha surgido en el mundo del espectáculo y la alta sociedad. Tras seis años de vida en Estados Unidos, la duquesa de Sussex, Meghan Markle, quien regresó al Reino Unido con su esposo, el príncipe Harry, se sintió profundamente ofendida por la reina del pop, Beyoncé. Según el medio británico The Voice la cantante, a pesar de haber viajado a Londres con su esposo Jay-Z, se negó a reunirse y comunicarse personalmente con Meghan Markle. Esta frialdad entre estrellas que antes mostraban abiertamente su amistad ha provocado intensos debates. Entonces, ¿qué esperaba Meghan Markle de Beyoncé, qué secretos reveló el presentador del podcast «Naughty But Nice», Rob Shuter, y cómo era su relación anteriormente? Al final del artículo, revelaremos la intriga principal: por qué el ego de Meghan fue tan herido y cuál es el futuro de las relaciones entre estas dos familias de estrellas.

El rechazo de la reunión en Londres: «Ni siquiera encontró tiempo para una taza de té»

Según información privilegiada de Rob Shuter, Meghan Markle tenía grandes esperanzas puestas en el viaje de la pareja al Reino Unido:

  • Conciertos grandiosos en Londres: El rapero Jay-Z (Shawn Carter) ofreció dos grandes conciertos los días 4 y 5 de septiembre en el estadio Tottenham Hotspur de Londres, y Beyoncé apoyó a su marido desde el palco VIP (la cantante fue felicitada por su 45 cumpleaños desde el escenario);

  • Esperanzas frustradas: Durante los días libres entre conciertos, Meghan Markle había planeado almorzar o tomar el té con el príncipe Harry, Beyoncé y Jay-Z en un ambiente informal y privado;

  • Desprecio manifiesto: Sin embargo, aunque la cantante estuvo varios días en Londres, no dedicó ni un minuto a la duquesa; no se organizó ninguna reunión para Meghan.

«Meghan no esperaba que le pusieran una alfombra roja, pero estaba convencida al cien por cien de que se verían para tomar un té o almorzar. El hecho de que no ocurriera nada hirió profundamente su ego. No esperaba en absoluto tal frialdad y desprecio por parte de Beyoncé», señaló Rob Shuter.

«Mi princesa»: Historia de una amistad y gestos pasados

La razón por la que la duquesa está tan ofendida reside en sus cálidas relaciones pasadas:

  • Primer encuentro y cumplido resonante: Las parejas se conocieron por primera vez en 2019 durante el estreno de la película «El Rey León» en Londres; en aquel entonces, Beyoncé abrazó a Meghan, quien aún no había dejado la monarquía, y la llamó «Mi princesa», a pesar de que oficialmente no tenía ese título;

  • Visitas a conciertos en EE. UU.: Los Sussex asistieron al concierto de la gira «Renaissance» de Beyoncé en el SoFi Stadium de Los Ángeles en 2023, y el año pasado en Californiaal espectáculo «Cowboy Carter»;

  • No como una fan, sino como una amiga: Según una cita recogida por IBT, Meghan se consideraba no solo una espectadora famosa en un concierto, sino una amiga cercana e igual de Beyoncé.

Un duro golpe al ego de Meghan Markle

La cuestión más importante que interesa a los fans y a los medios es por qué Beyoncé, quien alguna vez mostró respeto a Meghan Markle, ya no desea reunirse con ella. La conclusión más importante es que, tras abandonar la familia real, Meghan y Harry perdieron gran parte de su influencia y prestigio entre la élite de Hollywood y las estrellas estadounidenses. Magnates como Beyoncé y Jay-Z intentan proteger su reputación de escándalos mediáticos innecesarios. Para Meghan, el hecho de que Beyoncé viniera a Londres e ignorara su propuesta de reunión fue un golpe psicológico: la reina del pop demostró claramente que la duquesa ya no forma parte de su círculo y que sus lazos de amistad son cosa del pasado.

En su opinión, ¿el rechazo de Beyoncé a ver a Meghan Markle se debe a una agenda apretada, o es la prueba de que los antiguos miembros de la realeza ya no interesan a las estrellas estadounidenses? ¿Está justificada la decepción de Meghan Markle? ¡Deje su opinión en los comentarios y comparta este análisis sobre el mundo del espectáculo con sus seres queridos!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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