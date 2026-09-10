Identificado en China un nuevo virus peligroso transmitido por garrapatas

La atención de la comunidad médica y científica mundial se ha centrado de nuevo en China. Científicos del Laboratorio Central Nacional de Patógenos y Bioseguridad de Pekín han registrado oficialmente un nuevo patógeno peligroso que se transmite a los humanos a través de las garrapatas. Una de las publicaciones médicas más influyentes del mundo, The New England Journal of Medicine , publicó los resultados de un estudio según el cual los especialistas identificaron una nueva cepa de virus perteneciente al género orthonairovirus y revelaron sus características genéticas. Este agente patógeno desconocido es capaz de causar fiebre alta y síntomas clínicos peligrosos en los seres humanos. Entonces, ¿cómo se llama este nuevo virus descubierto por los científicos, cuáles son sus síntomas y qué amenaza representan las garrapatas para los humanos? Al final del artículo, le presentaremos todos los detalles sobre la intriga principal: el origen del patógeno ALTNV, su estructura genética única y el historial de los primeros casos de infección.

Análisis metatranscriptómico y el descubrimiento de los científicos de Pekín

Los investigadores del laboratorio líder de Pekín lograron aislar el nuevo patógeno durante un examen médico exhaustivo de los pacientes:

Secuenciación genética compleja: Los especialistas aislaron el virus mediante el método de secuenciación metatranscriptómica;

Resultado inusual: Se encontró un nuevo patógeno desconocido hasta la fecha en pacientes que presentaban síntomas de SFTS (fiebre severa con síndrome de trombocitopenia), pero cuyo test para el virus dio negativo;

Nombre oficial asignado: Los investigadores llamaron a este nuevo tipo de orthonairovirus «Nairovirus de la garrapata asiática de cuernos largos» (Asian longhorned tick nairovirus — ALTNV );

Riesgo de fiebre alta: Según las conclusiones de los científicos, el ALTNV entra en el organismo humano directamente a través de la picadura de una garrapata y provoca fiebre alta e intoxicación.

«Realizamos una secuenciación metatranscriptómica y aislamos el nuevo virus. Los datos obtenidos indican que el ALTNV es un nuevo patógeno orthonairovirus transmitido por garrapatas que causa fiebre alta en humanos», declaró el grupo de investigadores de Pekín.

Análisis filogenético: menos del 80% de similitud y confirmación de una nueva especie

Los científicos señalaron los siguientes puntos importantes en el estudio del origen evolutivo y la estructura biológica del nuevo virus:

Mutación de aminoácidos: Según los resultados del análisis filogenético, la similitud de la secuencia de aminoácidos del virus ALTNV recién descubierto con otros orthonairovirus conocidos es inferior al 80,04% , lo que demuestra que es una especie totalmente independiente y nueva;

Nueva extensión de la familia WELV: Este patógeno pertenece al mismo grupo que los orthonairovirus WELV mencionados anteriormente, ampliando su red evolutiva;

Peligro para vertebrados y humanos: Todos los virus de este grupo son transportados por garrapatas y pueden transmitirse activamente a otros animales vertebrados además de los humanos.

Solución principal y el nuevo peligro de la enfermedad de Nairobi

La cuestión más importante que interesa a muchos profesionales de la salud y al público es hasta qué punto los orthonairovirus presentan un riesgo epidemiológico y desde cuándo se está propagando este patógeno. La solución y conclusión más importante es que, el nombre de este grupo de orthonairovirus proviene en realidad de la «enfermedad de Nairobi de los ovinos», que causa graves daños al tracto gastrointestinal de ovejas y cabras. Sin embargo, los miembros de esta familia están mutando ahora y adaptándose directamente al organismo humano. Según los datos, aunque el primer caso de infección por este tipo de patógeno se registró oficialmente ya en 2019, el descubrimiento de la nueva cepa ALTNV muestra hoy que el peligro de las garrapatas en la naturaleza está en constante transformación. Los especialistas hacen un llamado a la precaución contra las picaduras de garrapatas al salir a la naturaleza y al entrar en contacto con el ganado, y a consultar a un médico inmediatamente en caso de picadura.

¿En su opinión, los nuevos tipos de virus desconocidos que se propagan por el mundo a través de garrapatas y otros insectos podrían provocar nuevas pandemias en el futuro? ¿Qué medidas preventivas cree que se deben tomar para protegerse de las garrapatas en primavera y verano? ¡Deje sus reflexiones en los comentarios y comparta esta noticia médica candente para proteger la salud de sus seres queridos y su familia!