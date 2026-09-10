Xiaomi presenta su nuevo smartphone plegable Xiaomi 18 Fold

Xiaomi da un paso importante entre los líderes del mercado tecnológico, superando a Apple con el anuncio oficial del lanzamiento de su nuevo dispositivo plegable, el Xiaomi 18 Fold. Esta presentación marca una nueva etapa de competencia en el mercado de smartphones, ya que el primer dispositivo plegable de Apple se espera recién para finales de octubre. Según ixbt.com, el precio inicial del nuevo flagship en el mercado chino es de 11 000 yuanes. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Este smartphone destaca por integrar soluciones tecnológicas avanzadas. En particular, el Xiaomi 18 Fold es el primer dispositivo en el mercado equipado con el nuevo chip Xring O3. Lu Weibing, representante de la compañía, destacó que este procesador es el primero en la historia especializado en AI en superar los 5 millones de puntos en las pruebas de benchmark AnTuTu.

Construcción robusta y pantalla moderna

Los fabricantes prestaron especial atención a la durabilidad, el punto más sensible de los dispositivos plegables. La pantalla externa de 5,38 pulgadas ofrece una comodidad de uso máxima. Para aumentar la fiabilidad, los expertos implementaron el mecanismo de bisagra Xiaomi Dragon-Bone y un cristal UTG ultrafino de doble capa.

El diseño del smartphone impresiona no solo por su compacidad, sino también por su delgadez récord. El grosor total del cuerpo es de solo 5 mm, lo que lo convierte en uno de los logros de ingeniería más avanzados de su clase. Integrar alto rendimiento y una batería de gran capacidad en un cuerpo tan fino es un hito para los ingenieros.

Óptica y capacidades de energía

Para los entusiastas de la fotografía, el Xiaomi 18 Fold ofrece capacidades serias. El bloque de cámara principal fue creado en colaboración con Leica. El sensor principal de 200 MP garantiza una nitidez y riqueza de detalles excepcionales. El sistema se complementa con un teleobjetivo periscópico que ofrece un zoom óptico de 3,5x.

La autonomía del smartphone también está resuelta a un alto nivel. La batería Xiaomi Jinshajiang de 6000 mAh contiene un 20 % de silicio, lo que permite mantener una gran capacidad en un cuerpo compacto y fino, ofreciendo a los usuarios suficiente reserva para sus tareas diarias.