Internet Starlink desplegado en los trenes de pasajeros de Kazajistán

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Internet Starlink desplegado en los trenes de pasajeros de Kazajistán

Según el operador ferroviario nacional de Kazajistán, KTZ, el Internet por satélite Starlink ya está operativo en los trenes de pasajeros del país. Actualmente, más de 770 vagones en 59 composiciones ferroviarias en toda la república cuentan con acceso a Internet de alta velocidad, lo que mejora significativamente el confort en los viajes de larga distancia. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este proyecto permite a los pasajeros mantenerse conectados de forma ininterrumpida durante el trayecto. Los expertos señalan que la comunicación por satélite de órbita baja garantiza una conexión estable incluso en zonas remotas y desérticas donde las redes terrestres tradicionales no funcionan, lo que supone un paso importante para la infraestructura ferroviaria en Asia Central.

Planes y fases de expansión

Las primeras pruebas en Kazajistán comenzaron en 2025, cuando la compañía evaluó las tecnologías de Starlink y OneWeb. Los ensayos iniciales se realizaron con éxito en las rutas Astana — Almaty, Astana — Oskemen, Astana — Burabay, Astana — Semey y Almaty — Mangystau.

Según el plan de KTZ, se prevé ampliar el alcance de este servicio para finales de septiembre de 2026. En particular, se planea extender la cobertura a 124 trenes y 1235 vagones. Esta flota incluirá composiciones que operan en 50 rutas regulares.

Velocidad de Internet y política tarifaria

Desde el punto de vista técnico, el canal satelital instalado es capaz de proporcionar una velocidad de hasta 100 Mbps por vagón. Esto ofrece a los pasajeros amplias posibilidades, no solo para el intercambio de mensajes de texto, sino también para el uso de contenido multimedia.

En esta etapa, se ofrece a los pasajeros un paquete básico gratuito que permite el uso libre de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram. En el futuro, se contempla la introducción de tarifas de pago independientes para tareas que requieran mayor tráfico de datos y para aquellos que deseen velocidades más altas.

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Abror Shuhratov
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