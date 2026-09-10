China lanzará una misión para traer muestras de suelo de Marte en 2028

China se prepara seriamente para llevar a cabo la misión Tianwen 3, uno de los proyectos interplanetarios más complejos de su historia. Según ixbt.com, esta ambiciosa iniciativa planea traer a la Tierra aproximadamente 500 gramos de muestras de suelo del Planeta rojo. Si este paso científico se realiza con éxito, se espera que abra un nuevo capítulo en la historia de la exploración espacial. Así lo informa el portal Ixbt.com.

Según las estimaciones de los expertos, la fase principal de lanzamiento de la misión está programada para finales de 2028. Es precisamente en este periodo cuando se abre la ventana astronómica más favorable para volar a Marte. Para realizar el proyecto, China tiene la intención de utilizar dos cohetes pesados Long March 5 desde el cosmódromo de Wenchang, en la isla de Hainan. Los dispositivos se encuentran actualmente en la fase de desarrollo de prototipos.

Objetivos científicos y búsqueda

Como destacó Hou Xinxian, jefe científico del proyecto Tianwen 3, la tarea principal es encontrar rastros de vida antigua en Marte. Los científicos buscarán signos de microorganismos que podrían ser similares a los primeros organismos de la Tierra. Al mismo tiempo, los investigadores no descartan la posibilidad de que existan rastros biológicos que surgieron en Marte independientemente de los de la Tierra durante su evolución.

El lugar de aterrizaje aún no se ha determinado por completo y se espera que la decisión final se tome a finales de 2026. La elección de la zona tiene en cuenta la edad geológica de la superficie, las pruebas de la existencia pasada de agua y las condiciones favorables para la vida. Paralelamente, los expertos están creando una nueva generación de mapas geológicos de Marte.

Seguridad planetaria e investigación de laboratorio

Se presta especial atención a la protección planetaria en la ejecución del proyecto. Está prevista la construcción de un laboratorio especial en Hefei, China, para analizar las muestras traídas. Esta instalación debe garantizar una doble protección: primero, proteger el suelo marciano de la contaminación por organismos terrestres y, segundo, evitar que componentes potencialmente peligrosos entren en la biosfera terrestre.

China ha anunciado que cumplirá estrictamente con las normas de protección planetaria del COSPAR durante este programa. Sin tales medidas, los resultados de la investigación sobre rastros de vida podrían ser cuestionados. En el laboratorio, se abrirán los contenedores de suelo para su procesamiento, análisis y evaluación de riesgos biológicos.

Si todos los planes se cumplen a tiempo, Tianwen 3 podría convertirse en la primera misión exitosa en traer material directamente desde la superficie de Marte a la Tierra. Dado que el programa similar de la NASA está actualmente en duda, los expertos lo consideran un punto de inflexión importante en la carrera espacial. Incluso si no se encuentran rastros de vida, las muestras servirán para estudiar en profundidad la historia geológica y los cambios climáticos del planeta.