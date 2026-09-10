Un giro diplomático importante está ocurriendo en el proceso de resolución pacífica del conflicto ucraniano, que se encuentra en el centro de la política mundial. El presidente de EE. UU. Donald Trump calificó de muy positivo su reciente diálogo telefónico con el presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, señalando que el Kremlin está listo para llegar a un acuerdo. Antes de partir hacia Texas, el jefe de la Casa Blanca compartió detalles cruciales en un diálogo abierto con periodistas. Trump enfatizó que ahora es el turno de Kiev de dar el paso principal y buscar un compromiso. ¿Qué discutieron los líderes de la Casa Blanca y el Kremlin durante una hora? ¿Cuál es el principal obstáculo entre Putin y Zelenski y cuándo podría celebrarse una cumbre tripartita? Al final del artículo, revelamos la intriga principal: los resultados finales de las negociaciones entre Moscú y Kiev y el destino del plan de Trump.

La impactante declaración de Trump: «La conversación con Putin fue excelente»

Según la agencia RIA Novosti, el presidente estadounidense expresó lo siguiente a la prensa frente a la escalerilla de su avión:

La disposición del Kremlin al acuerdo: Donald Trump afirmó que la conversación con el líder ruso fue muy productiva y que Vladímir Putin tiene la intención de lograr un acuerdo sobre Ucrania a través de negociaciones;

Un llamado abierto a Kiev: Trump señaló especialmente que si Vladímir Zelenski también desea llegar a dicho acuerdo, sería «algo excelente» para todo el mundo;

El plan de una reunión tripartita: El presidente estadounidense expresó su esperanza de que se celebre una cumbre tripartita cara a cara con la participación de Vladímir Putin y Vladímir Zelenski, aunque aún no se ha anunciado una fecha exacta.

«Tuvimos una excelente charla con Putin, él quiere llegar a un acuerdo. Si Zelenski también quiere hacerlo, sería algo grandioso», declaró Donald Trump.

El principal obstáculo para la paz: «Enemistad personal y fatiga de guerra»

El presidente de EE. UU. reiteró sus puntos de vista sobre el problema principal para detener la guerra:

El factor de la enemistad personal: Trump destacó que el mayor obstáculo hoy para lograr un acuerdo de paz es la fuerte enemistad personal entre Vladímir Putin y Vladímir Zelenski y su incapacidad para aceptarse mutuamente;

El agotamiento de las partes: El jefe de la Casa Blanca está firmemente convencido de que los líderes de ambos países ya están «cansados» de las hostilidades en curso y de las graves consecuencias de la guerra.

El diálogo a puerta cerrada de una hora del 8 de septiembre

La cuestión más importante que interesa a muchos observadores políticos es qué eventos diplomáticos precedieron a esta conversación entre Trump y Putin y qué documentos se analizaron. La conclusión más importante es que, Putin y Trump hablaron directamente por teléfono el 8 de septiembre. En este diálogo, se revisaron detalladamente los resultados de las visitas de los representantes especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Moscú y Kiev. Según el asistente del presidente ruso, Yuri Ushakov, la conversación de una hora fue constructiva y abierta. Esto demuestra que el canal de comunicación con el Kremlin sobre el nuevo acuerdo de paz propuesto por EE. UU. funciona sin interrupciones y que la probabilidad de una cumbre Putin-Zelenski-Trump es mayor que nunca.

¿En su opinión, como señaló Donald Trump, es posible superar la enemistad personal entre Putin y Zelenski y sentarlos en una mesa de reunión tripartita? ¿Podrán las negociaciones entre Rusia y EE. UU. poner fin al conflicto armado en Ucrania en los próximos meses? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis del proceso diplomático mundial con sus seres queridos y entusiastas de la política!