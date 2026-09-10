Según el sitio ixbt.com, las primeras imágenes prácticas del nuevo buque insignia de Apple, el iPhone Duo, han generado un intenso debate en internet. Al tener el dispositivo en mano, se hizo evidente un pliegue notable en su enorme pantalla interna de 7,6 pulgadas. Este fenómeno es especialmente visible bajo ciertos ángulos y condiciones de iluminación, captando la atención de los usuarios. Así lo informa Ixbt.com informa que.

Para un smartphone de gama alta valorado en unos 2000 USD, este aspecto constructivo ya ha generado críticas. Algunos observadores se preguntan cómo habría reaccionado Steve Jobs, conocido por su búsqueda de la perfección, ante tal defecto. A pesar de ello, los fabricantes habían realizado un trabajo de ingeniería serio en el nuevo dispositivo.

Construcción compleja y resultado práctico

Los expertos señalan que para el iPhone Duo se desarrolló una estructura multicapa especial, que incluye un polímero nanoestructurado, una base de titanio resistente y un mecanismo de bisagra avanzado. Estas soluciones tecnológicas deberían haber hecho que el pliegue fuera casi imperceptible. Sin embargo, en la práctica, es evidente que este problema no se ha resuelto por completo.

Basándose en los estándares del mercado, resulta sorprendente que una marca considerada símbolo de perfección permita tal compromiso visual. Entre los usuarios surgen preguntas legítimas sobre por qué una línea de pliegue es visible en un buque insignia de precio tan elevado.

Aspectos positivos y perspectivas futuras

Junto con las valoraciones negativas, en las redes sociales se discuten otros aspectos del dispositivo. Los usuarios elogian las animaciones fluidas y elegantes en la transición entre pantallas, reconociendo que Apple mantiene sus logros tradicionales en software.

Esta situación confirma una vez más lo difícil que es alcanzar la perfección estructural en el mercado de dispositivos con pantalla plegable. Por muy avanzados que sean los materiales utilizados por los gigantes tecnológicos, parece que la tecnología para eliminar totalmente el pliegue de la pantalla aún no se ha perfeccionado.

Se espera que la empresa trabaje en corregir este defecto o en mejorarlo en las próximas generaciones de dispositivos. Por ahora, los usuarios deben aceptar esta característica constructiva junto con un alto rendimiento y una interfaz interesante.