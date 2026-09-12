Nubia presenta el smartphone NaviX Ultra especializado en inteligencia artificial

La compañía Nubia ha revelado nuevos detalles oficiales sobre su nuevo buque insignia, el smartphone NaviX Ultra, reconocido como el primer dispositivo del mundo con una integración profunda de capacidades de inteligencia artificial. Según ixbt.com, el inicio de las ventas de este avanzado gadget en el mercado chino está previsto para el 16 de septiembre de este año, y ya se están aceptando pedidos anticipados. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Uno de los aspectos más importantes y notables del nuevo smartphone es su sistema de cámara de nivel profesional. El dispositivo cuenta con un bloque de cámara insignia compuesto por tres módulos, cuyo sensor principal ofrece una resolución de 200 MP. Esto permite a los usuarios capturar imágenes con la máxima precisión.

Inteligencia artificial y alto rendimiento

Este smartphone es el resultado de una estrecha colaboración entre Nubia y ByteDance. Como resultado, el dispositivo está equipado con el asistente móvil especial Doubao, lo que le ha valido el apodo no oficial de «teléfono Doubao 2.0» entre expertos y aficionados.

En cuanto al rendimiento, se espera que el NaviX Ultra sea líder en su clase. El dispositivo funciona con el sistema en chip insignia Snapdragon 8 Elite Gen 5 de última generación. También alcanza nuevos hitos en tecnología de memoria, convirtiéndose en uno de los primeros dispositivos de serie en admitir la memoria nacional Changxin Memory LPDDR5X con una velocidad de hasta 10 667 Mbps.

Cuerpo único y batería masiva

Uno de los aspectos que ha sorprendido a los expertos del mundo tecnológico es el equilibrio entre el grosor del cuerpo y la capacidad de la batería. A pesar de que el NaviX Ultra tiene un cuerpo ultra delgado de solo 7,62 mm, se ha integrado con éxito una batería de nueva generación con una capacidad de 7100 mAh.

Para mantener tanta potencia y un alto rendimiento de forma estable, se ha instalado un sistema de refrigeración especial. Este mecanismo se basa en una pieza de disipación de calor tridimensional con una superficie total de 7100 mm². Esto evita que el smartphone se sobrecaliente incluso durante un uso intensivo.

Las capacidades de carga rápida de la batería también cumplen plenamente con las exigencias modernas. Según los informes, el smartphone admite carga rápida por cable de 100 W y tecnología de carga inalámbrica, lo que hace que el uso diario sea aún más cómodo.