El smartphone Huawei Mate XT 2 sale a la venta

El gigante tecnológico chino Huawei ha lanzado oficialmente al mercado el Huawei Mate XT 2, su smartphone plegable en tres partes, que representa la segunda generación de su gama única. Según ixbt.com, este nuevo buque insignia es la cúspide de las tecnologías móviles modernas y las soluciones de ingeniería, ofrecido a los clientes en varias configuraciones avanzadas. Así lo informa Ixbt.com anuncia. reporta.

El dispositivo ha salido a la venta en la tienda oficial VMall, con precios fijados según la capacidad de memoria. La versión base con 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno comienza en 19 999 yuanes. Los modelos de 16/512 GB y 16 GB / 1 TB están valorados en 21 999 y 23 999 yuanes respectivamente. La versión de 1 TB con pantalla de privacidad especial se vende por 24 999 yuanes, mientras que la configuración más cara, que incluye 2 TB de almacenamiento y un lápiz óptico, alcanza los 29 999 yuanes.

Diseño y capacidades de pantalla

Para este nuevo modelo, el fabricante ha abandonado el diseño en zigzag utilizado en la generación anterior en favor de un nuevo esquema de plegado en U. Como resultado, el grosor del cuerpo ha mejorado significativamente: el dispositivo mide 12,3 mm cuando está plegado y solo 3,5 mm cuando está completamente desplegado. El smartphone está equipado con un mecanismo de doble bisagra perfeccionado.

La pantalla flexible principal tiene un tamaño de 10,2 pulgadas, resolución 3K y una relación de aspecto de 12,8:9. El panel externo de 6,5 pulgadas, diseñado para un uso rápido, puede alcanzar un brillo récord de 6500 nits. Esto permite una visibilidad perfecta de la imagen incluso bajo la luz solar directa.

Rendimiento y funciones avanzadas

El smartphone está basado en el último SoC Kirin 9050 Pro , desarrollado con la tecnología LogicFolding. Como software, se ha elegido la moderna plataforma HarmonyOS 7. Además, el dispositivo está enriquecido con la función Privacy Display a nivel de hardware, que protege los datos del usuario de miradas indiscretas al oscurecer los bordes de la pantalla, y también admite el análisis de ECG para monitorear la salud del propietario.

En cuanto a las capacidades ópticas, el Huawei Mate XT 2 demuestra un nivel de buque insignia auténtico. Incluye un módulo principal de 50 MP (1/1,28 pulgadas) con tecnología LOFIC RYYB, una cámara ultra gran angular de 40 MP, un teleobjetivo RYYB de 50 MP que proporciona un zoom óptico de 3,5x, así como un sensor de tercera generación para fotografía multiespectral. Adicionalmente, los clientes pueden comprar un kit fotográfico especial con teleconvertidor que ofrece un hiper-zoom de 13,5x por 1499 yuanes.