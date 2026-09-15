Lamine Yamal: Tener miedo a ganar la Champions League es de cobardes

La joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha expresado una opinión firme sobre las posibilidades de su equipo en la UEFA Champions League. Según él, los catalanes, dado su estatus, solo deben aspirar a lo más alto. Como resultado, el equipo demuestra claramente que está listo para luchar por el trofeo principal esta temporada. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con Movistar+, el joven extremo destacó que esconderse de las ambiciones del equipo en Europa sería un acto de cobardía. A pesar de los fracasos de los últimos años, el Barcelona tiene todas las capacidades para restaurar su prestigio histórico y regresar entre los mejores equipos del continente.

Objetivos ambiciosos en la Champions League

Lamine Yamal se mostró satisfecho con el ambiente positivo y la dinámica de crecimiento en el equipo. En su opinión, el entusiasmo de los jugadores por la Champions League no es una presión excesiva, sino la fuerza principal que conduce a la victoria. Yamal cree que el club tiene suficiente potencial para recuperar las mejores épocas de su historia.

Destacó que la plantilla del FC Barcelona es capaz de ganar el trofeo más prestigioso de Europa. Sin embargo, el joven jugador no olvida que es importante abordar cada partido con seriedad sin caer en un exceso de confianza.

La advertencia de un jugador experimentado

Aunque Lamine Yamal apunta a ganar la liga y la Champions League, el capitán de la selección española, Rodri, expresó una opinión más cautelosa. Rodri señaló que el Barcelona aún no está completamente formado a nivel continental y no se encuentra entre los principales favoritos.

Según Rodri, un juego ofensivo no es suficiente para ganar tales torneos. El equipo necesita ser capaz de controlar el juego en momentos cruciales y ser más sólido y estable en defensa.