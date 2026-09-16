Un punto importante en Baréin: Nasaf comienza la Champions League 2 de la AFC en el campo de Al Khaldiya

La nueva temporada de la Champions League 2 de la AFC ha comenzado oficialmente, y el club uzbeko Nasaf, que representa al país en el prestigioso torneo de clubes del continente, inició su camino con un difícil partido fuera de casa. En la 1ª jornada del Grupo A, los «Dragones» visitaron al campeón de Baréin, Al Khaldiya. En un intenso encuentro de 90 minutos disputado en Riffa, ambos equipos mostraron un fútbol abierto y disputado, creando varias ocasiones de peligro, pero el marcador permaneció inalterado: 0-0.

Ruziqul Berdiyev y sus pupilos mostraron una defensa monolítica frente al clima difícil y a los experimentados legionarios extranjeros del rival, asegurando su primer punto importante en la competición. Este empate se considera un resultado positivo teniendo en cuenta el factor visitante, ya que al equipo le espera ahora un encuentro crucial: en la 2ª jornada, el 14 de octubre, Nasaf recibirá al famoso club emiratí Al Wahda en el estadio central de Qarshi.

¿Qué les faltó a los «Dragones» para ganar en Baréin? ¿Qué papel heroico desempeñaron Abduvohid Nematov y la línea defensiva, y cómo determinará el destino del grupo el choque contra Al Wahda en Qarshi?

«Duelo en Riffa»: empate sin goles a domicilio

Detalles del encuentro de la 1ª jornada del Grupo A de la Champions League 2 de la AFC:

Presión en el campo y 0-0: Aunque el anfitrión, Al Khaldiya, intentó atacar con todas sus fuerzas para ganar en casa, Nasaf neutralizó la iniciativa rival con una defensa ordenada y contraataques peligrosos;

Portería a cero: El muro defensivo, liderado por el portero de la selección nacional Abduvohid Nematov, despejó las jugadas a balón parado y los disparos peligrosos de los locales, logrando terminar el partido con la portería imbatida;

Primer punto en el casillero: Este punto obtenido fuera de casa le otorga a Nasaf una buena base estratégica en la tabla para aspirar a la clasificación;

Próximo destino — Qarshi: Ruziqul Berdiyev y su equipo disputarán el próximo partido el 14 de octubre en casa contra el gigante emiratí, Al Wahda.

Equipos en el campo: alineaciones iniciales

Protocolo del partido y fuerzas principales:

Nasaf (Uzbekistán): Abduvohid Nematov, Alibek Davronov, Akrom Komilov, G‘olib G‘aybullayev, Adenis Shala, Zafarmurod Abdurahmatov, Sharof Muhiddinov, Oybek Rustamov, Umar Eshmurodov, Abbos G‘ulomov, Bobur Abduxoliqov;

Al Khaldiya (Baréin): Al Gharabli, Odil, Buhra, Bumessous, Drozdek, Moreira, Masvanganyi, Mendy, Sabbar, Shili, Velkovski;

Resistencia ante los legionarios: Los defensores locales de Nasaf mostraron gran disciplina frente a jugadores experimentados como Velkovski, Moreira y Masvanganyi.

Perspectivas del Grupo A: el próximo choque contra Al Wahda

Los expertosofrecen sus conclusiones analíticas tras este inicio:

El valor del empate fuera de casa: Sumar puntos en suelo de países árabes en copas asiáticas siempre es una tarea compleja; en este sentido, el empate en Riffa demuestra el potencial de Nasaf;

Carencias ofensivas: La falta de gol indica que el equipo aún debe trabajar en la definición y que Bobur Abduxoliqov necesita recibir más balones cómodos de sus compañeros;

14 de octubre — el examen decisivo: Se espera que el partido de la 2ª jornada contra el club emiratí Al Wahda en Qarshi sea el duelo clave por el liderato del grupo y la clasificación a los playoffs.

El club de Qarshi, que regresa de Baréin con un punto, demostró que es capaz de llegar lejos en la Champions League 2 de la AFC y elevar el prestigio del país a nivel continental.

¿Crees que el 0-0 en Baréin es un comienzo exitoso para Nasaf o el equipo dejó escapar la victoria? ¿Qué resultado esperas para el partido contra Al Wahda el 14 de octubre en Qarshi? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este importante resultado del fútbol uzbeko con todos los aficionados de Nasaf!