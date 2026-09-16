Ha ocurrido una sensación diplomática sin precedentes que podría cambiar radicalmente la situación geopolítica en Oriente Medio y el mapa energético mundial. Basándose en cinco fuentes fiables cercanas al proceso de negociación, la influyente agencia de noticias británica «Reuters» reveló que el pasado fin de semana se celebró una reunión ultrasecreta en Mascate, la capital de Omán, entre funcionarios estadounidenses y representantes del movimiento hutí («Ansarallah») de Yemen. Bajo la mediación directa y el apoyo del gobierno omaní, las conversaciones, que tuvieron lugar en la embajada de Estados Unidos en Mascate, contaron con la participación de Mohammed Abdelsalam y Abdelmalik al-Ajri por parte de los hutíes.

Durante las negociaciones, los hutíes hicieron una declaración inesperada y sorprendente: afirmaron que cumplirían estrictamente el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Washington en 2025, que no atacarían barcos estadounidenses y que incluso estaban dispuestos a dejar de atacar barcos israelíes y otros buques comerciales internacionales. Sin embargo, las fuentes subrayan que los hutíes dejaron abierta una única excepción: su único y último objetivo seguiría siendo Arabia Sauditay sus infraestructuras. En el contexto de este acuerdo político, un ataque de los hutíes al oleoducto estratégico saudí «Este-Oeste» hizo temblar el mercado petrolero europeo, disparando los precios hasta los 130-150 dólares por barril.

¿Por qué Washington llegó a un acuerdo secreto con los hutíes, fue sacrificada Arabia Saudita en el juego global y cómo se puede detener la crisis energética que amenaza a Europa?

«Acuerdo secreto en la embajada de EE. UU.»: detalles de la reunión en Mascate

Detalles clave de la reunión secreta revelados por Reuters:

Lugar secreto y mediador: La reunión se organizó en la embajada de Estados Unidos en Mascate, capital de Omán, bajo el activo apoyo diplomático de las autoridades del sultanato de Omán;

Composición de los negociadores: Representantes de alto rango de los hutíes, Mohammed Abdelsalam y Abdelmalik al-Ajri, estuvieron presentes en la mesa de negociaciones;

El silencio del Departamento de Estado: El Departamento de Estado de EE. UU. se niega a confirmar oficialmente que estas impactantes negociaciones hayan tenido lugar, pero los círculos diplomáticos no han desmentido el encuentro;

Mantenimiento de la tregua con Washington: Los hutíes dejaron claro que siguen siendo fieles al acuerdo alcanzado en 2025 y que no tienen intención de lanzar ataques contra la marina estadounidense ni contra buques mercantes.

«Solo atacaremos a Arabia Saudita»: el nuevo plan estratégico de los hutíes

Posición política revelada por fuentes cercanas a la situación en Yemen:

Promesa de no tocar barcos israelíes y occidentales: Los hutíes expresaron su disposición a suavizar su bloqueo contra el comercio internacional y los barcos israelíes, y a abstenerse de atacarlos;

Arabia Saudita, el único objetivo: Se enfatizó que el objetivo único y firme de los representantes de «Ansarallah» es atacar únicamente a los petroleros, infraestructuras y buques pertenecientes al Reino de Arabia Saudita;

Aislamiento diplomático: Al dejar fuera del conflicto a EE. UU. y a la comunidad internacional, los hutíes parecen haber elegido la táctica de concentrar sus fuerzas únicamente contra Riad, dejando a su rival regional aislado.

Petróleo a 150 dólares y crisis europea: el sabotaje del oleoducto «Este-Oeste»

Impacto económico en el mercado mundial tras el ataque hutí:

Parada del oleoducto estratégico: Tras el exitoso ataque de los hutíes contra el oleoducto «Este-Oeste» en territorio saudí, el flujo de crudo se detuvo por completo, asestando un duro golpe a las exportaciones del reino;

Ruta fuera del estrecho de Ormuz cortada: Arabia Saudita se vio privada de su único oleoducto alternativo diseñado para exportar petróleo a través del Mar Rojo, evitando el estrecho de Ormuz;

Cortes de suministro en Francia y Polonia: Debido a la puesta fuera de servicio del oleoducto, se sintió inmediatamente una escasez de materias primas en la industria de los grandes países de la UE, especialmente en Francia y Polonia;

130-150 dólares el barril: Tras la limitación de la oferta física, los precios del petróleo en los mercados spot europeos subieron hasta un nivel increíble de 130-150 dólares por barril, reavivando la inflación mundial.

Los acuerdos entre bastidores firmados en Mascate y esta brutal explosión de precios en el mercado petrolero demuestran que el gran juego en Oriente Medio ya no es solo militar, sino que se ha convertido en una guerra energética que pone de rodillas a la economía mundial.

¿Cree usted que el hecho de que EE. UU. ignore a su aliado, Arabia Saudita, para llegar a un acuerdo secreto separado con los hutíes no es una traición hacia Riad? ¿Llevará el aumento del precio del petróleo a 150 dólares a la economía mundial hacia una nueva crisis financiera? ¡Deje sus análisis en los comentarios y comparta este análisis sobre este juego diplomático secreto en la escena geopolítica con todos sus colegas y entusiastas de la política!