Ange Postecoglou defiende firmemente a Cristiano Ronaldo

En un partido de la Liga de Campeones de la AFC, el equipo saudí Al-Nassr sufrió una dura derrota por 4-0 ante el club emiratí Al-Ain. Este resultado supuso un duro golpe para la trayectoria del equipo en la competición y provocó intensos debates en la rueda de prensa. El entrenador Ange Postecoglou respondió con enfado a las preguntas de los periodistas, defendiendo con firmeza a su capitán Cristiano Ronaldo. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por ESPN, la derrota fue uno de los resultados más difíciles para Al-Nassr en los últimos años. Por ello, surgieron preguntas legítimas sobre la preparación del equipo y la utilidad del delantero estrella en el campo. Sin embargo, el entrenador no dejó pasar las críticas y salió inmediatamente en defensa de su equipo y de su jugador clave.

Asume toda la responsabilidad de la derrota

Durante la rueda de prensa, cuando los periodistas preguntaron sobre la preparación del equipo y la falta de impacto de Cristiano Ronaldo en el juego, Ange Postecoglou reaccionó con dureza. El técnico afirmó que asumía toda la responsabilidad del resultado, pero rechazó categóricamente las dudas sobre la preparación y el esfuerzo de los jugadores.

«Dices que el equipo no estaba bien preparado, pero tú también estabas allí», dijo Postecoglou dirigiéndose al periodista. El entrenador pidió que se dejaran de lado las afirmaciones infundadas, subrayando que estaba dispuesto a admitir sus errores, pero que no permitiría que se cuestionara el proceso de preparación.

La contribución de Ronaldo y el carácter del equipo

Postecoglou se mostró especialmente irritado por las afirmaciones de que la estrella portuguesa no había ayudado en nada al equipo. El técnico recordó que, a pesar de las limitaciones de su pretemporada, el delantero ha logrado marcar goles importantes. Según él, Cristiano Ronaldo ya ha marcado tres goles a pesar de una preparación limitada.

El entrenador destacó que los jugadores se están dejando la piel en el campo y que su carácter es de alto nivel. «La responsabilidad es solo mía. Pero no deberían decir esas cosas sobre alguien que es un ejemplo para todos», añadió el técnico en la rueda de prensa.