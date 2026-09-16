Ange Postecoglou defiende firmemente a Cristiano Ronaldo

·6·Deportes
Ange Postecoglou defiende firmemente a Cristiano Ronaldo

En un partido de la Liga de Campeones de la AFC, el equipo saudí Al-Nassr sufrió una dura derrota por 4-0 ante el club emiratí Al-Ain. Este resultado supuso un duro golpe para la trayectoria del equipo en la competición y provocó intensos debates en la rueda de prensa. El entrenador Ange Postecoglou respondió con enfado a las preguntas de los periodistas, defendiendo con firmeza a su capitán Cristiano Ronaldo. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por ESPN, la derrota fue uno de los resultados más difíciles para Al-Nassr en los últimos años. Por ello, surgieron preguntas legítimas sobre la preparación del equipo y la utilidad del delantero estrella en el campo. Sin embargo, el entrenador no dejó pasar las críticas y salió inmediatamente en defensa de su equipo y de su jugador clave.

Asume toda la responsabilidad de la derrota

Durante la rueda de prensa, cuando los periodistas preguntaron sobre la preparación del equipo y la falta de impacto de Cristiano Ronaldo en el juego, Ange Postecoglou reaccionó con dureza. El técnico afirmó que asumía toda la responsabilidad del resultado, pero rechazó categóricamente las dudas sobre la preparación y el esfuerzo de los jugadores.

«Dices que el equipo no estaba bien preparado, pero tú también estabas allí», dijo Postecoglou dirigiéndose al periodista. El entrenador pidió que se dejaran de lado las afirmaciones infundadas, subrayando que estaba dispuesto a admitir sus errores, pero que no permitiría que se cuestionara el proceso de preparación.

La contribución de Ronaldo y el carácter del equipo

Postecoglou se mostró especialmente irritado por las afirmaciones de que la estrella portuguesa no había ayudado en nada al equipo. El técnico recordó que, a pesar de las limitaciones de su pretemporada, el delantero ha logrado marcar goles importantes. Según él, Cristiano Ronaldo ya ha marcado tres goles a pesar de una preparación limitada.

El entrenador destacó que los jugadores se están dejando la piel en el campo y que su carácter es de alto nivel. «La responsabilidad es solo mía. Pero no deberían decir esas cosas sobre alguien que es un ejemplo para todos», añadió el técnico en la rueda de prensa.

Cristiano RonaldoAnge PostecoglouAl-NassrLiga de Campeones de la AFCFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Juegos Asiáticos. Kirguistán derrotado por Tailandia, inicios sólidos de Japón e IránJuegos Asiáticos. Kirguistán derrotado por Tailandia, inicios sólidos de Japón e IránHoy, 23:01500 millones de euros y una carta sin abrir: el secreto del siglo sobre el fichaje fallido de Messi por el Inter500 millones de euros y una carta sin abrir: el secreto del siglo sobre el fichaje fallido de Messi por el InterHoy, 22:12Mikel Merino compara a Max Dowman con Lamine YamalMikel Merino compara a Max Dowman con Lamine YamalHoy, 21:57¡Sensación en la Copa!: «Gazalkent» elimina a «Kokand-1912»¡Sensación en la Copa!: «Gazalkent» elimina a «Kokand-1912»Hoy, 21:48Partido de la ACL-2: Alineaciones confirmadas para el Al Khaldiya vs. NasafPartido de la ACL-2: Alineaciones confirmadas para el Al Khaldiya vs. NasafHoy, 20:56El AGMK arrebata la victoria al Khorezm en un duelo tenso — El equipo de Qosimov está en cuartosEl AGMK arrebata la victoria al Khorezm en un duelo tenso — El equipo de Qosimov está en cuartosHoy, 20:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev
«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev
Un recital en una nueva posición: Behruz Karimov deslumbra con el Lugano
Un recital en una nueva posición: Behruz Karimov deslumbra con el Lugano