Las leyes de la física frenan el plan de ciudad lunar de Elon Musk

Según Ixbt.com, mientras el multimillonario Elon Musk planea construir una «ciudad en crecimiento eficiente» en la Luna en diez años, los científicos han calculado que esta idea se enfrentará a estrictas limitaciones físicas. Investigadores del Smithsonian Astrophysical Observatory analizaron desde un punto de vista científico si los recursos lunares podrían abastecer a una población de un millón de personas. Así lo informa Ixbt.com en un informe.

Actualmente, según las estimaciones más fiables, hay unos 34 millones de toneladas de hielo de agua en ocho grandes cráteres situados permanentemente en sombra en los polos. Los cálculos más optimistas, basados en datos de radar de 2013, sitúan esta reserva entre varios cientos de millones y mil millones de toneladas. Los científicos tomaron deliberadamente la cifra más generosa: mil millones de toneladas de agua.

Límites de los recursos hídricos y volumen de consumo

El estudio demostró que ni siquiera una reserva de mil millones de toneladas sería suficiente a largo plazo para una ciudad de un millón de habitantes. Según los estándares estadounidenses, una persona consume unas 125 toneladas de agua al año para necesidades personales, bebida e higiene. Si se tiene en cuenta la producción de alimentos en granjas hidropónicas cerradas, que requiere unas 580 toneladas adicionales de agua por persona, el volumen total aumenta drásticamente.

Si se prescinde de cualquier tecnología de reciclaje, un millón de habitantes consumirían quinientos millones de toneladas de agua al año, agotando la reserva existente en solo 2,4 años. Incluso con un reciclaje del 98 %, al nivel de la ISS, la ciudad solo podría sobrevivir poco más de un siglo. Sin embargo, los expertos señalan que actualmente no existe una solución de ingeniería lista para mantener tal eficiencia a escala de una ciudad durante décadas.

Energía y alternativas disponibles

Curiosamente, convertir el agua en combustible para cohetes no es el problema principal. Mil millones de toneladas de agua bastarían para abastecer a casi un millón de naves Starship . El punto crítico no es la logística espacial, sino el sistema de soporte vital. En cuanto a la energía, los parques solares en los picos de luz eterna de los polos y los reactores nucleares podrían alimentar completamente a una ciudad de un millón de habitantes y su industria.

El consumo de agua puede reducirse mediante dietas vegetarianas y granjas verticales, pero es solo una solución temporal.

La importación de agua desde asteroides es técnicamente viable, pero requeriría 27 aterrizajes de carga al día.

Aumentar la eficiencia del reciclaje diez veces es teóricamente posible, pero mantenerlo en la práctica durante décadas es casi imposible.

La conclusión práctica del estudio es contundente: una pequeña comunidad de mil personas, como en una estación antártica, podría vivir cómodamente durante siglos con las reservas de agua lunares. Una población de cien mil ya requiere cálculos estrictos. Una ciudad de un millón de habitantes no podría sobrevivir sin soluciones tecnológicas revolucionarias que aún no existen ni en fase de proyecto.