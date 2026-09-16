Se revela la fecha del regreso de Ilia Topuria al octágono: ¿Rivales Gaethje o Pimblett?

Una de las estrellas más brillantes y mediáticas del mundo de las artes marciales mixtas (MMA), ex campeón de la UFC en dos categorías de peso, Ilia Topuriatendrá que esperar unos meses más. Según información urgente difundida por el reconocido insider y periodista deportivo Álvaro Colmenero, el luchador georgiano de 29 años no podrá regresar al octágono antes de febrero de 2027. Su entrenador de preparación física, Jesús Galio, informó que el atleta ha comenzado entrenamientos ligeros en Miami, pero que se necesitará tiempo hasta febrero del próximo año para que alcance su plena forma competitiva.

La mayor intriga gira en torno a la elección del rival: aunque la dirección de la UFC considera a la estrella británica Paddy Pimblett o al estadounidense Justin Gaethje para el regreso de Ilia, el equipo de Topuria exige firmemente una sola cosa: una revancha épica contra Justin Gaethje, el único que lo ha derrotado. ¿Por qué el ex doble campeón extendió su pausa, puede un segundo enfrentamiento contra Gaethje relanzar su carrera y por qué Dana White impulsa la opción de Pimblett?

«Recuperación en Miami y febrero de 2027»: El plan de Topuria

Detalles oficiales revelados por el periodista Álvaro Colmenero:

Pausa hasta febrero: El preparador físico del atleta, Jesús Galio, confirmó que el proceso de recuperación completa de Topuria y su fecha de regreso no serán antes de febrero de 2027;

Campamento en Miami: El luchador está retomando gradualmente los entrenamientos en Miami, EE. UU., y planea aumentar las cargas de trabajo por etapas;

Exigencia de revancha: Colmenero destaca que el equipo de Ilia insiste únicamente en la opción de ajustar cuentas con Justin Gaethje y obtener una revancha, por encima de cualquier otra propuesta;

La alternativa de Paddy Pimblett: La organización considera un enfrentamiento contra el inglés Paddy Pimblett, una opción que podría generar un gran impacto mediático y beneficios económicos.

El ex rey de dos categorías: El camino victorioso y complejo de Topuria

Las estadísticas clave del luchador georgiano de 29 años:

2024 — La cima de los 65 kg: En 2024, Ilia ganó el cinturón de campeón de peso pluma y logró una defensa exitosa;

2025 — La corona de peso ligero: En 2025, continuó sus ambiciones al asegurar el título en la categoría de 70 kg, entrando en el selecto grupo de dobles campeones de la historia;

9 victorias y 1 derrota: Desde 2020 en la promoción de élite, el récord de Topuria en la UFC es de 9 victorias y una única derrota dolorosa ante Gaethje;

La prueba más difícil: El largo periodo de recuperación tras su primera derrota en su carrera pondrá a prueba su transformación mental y física.

Venganza contra Gaethje o hype con Pimblett: ¿Qué está en juego?

Las conclusiones analíticas de los expertossobre el próximo paso de Topuria:

Cuestión de honor y venganza: Un combate contra Gaethje permitiría a Topuria borrar la única mancha de su carrera y volver instantáneamente a la carrera por el título;

La seguridad del combate contra Pimblett: Aunque un duelo contra Pimblett es muy lucrativo y atractivo, se considera un trampolín más accesible para recuperar la forma tras una derrota;

Nueva aspiración al título: Cualquier victoria a principios de 2027 garantiza a Topuria su regreso como aspirante principal de la organización.

Febrero de 2027 será sin duda una fiesta para los fans de la UFC — el regreso de Ilia Topuriase espera que sacuda una vez más la jerarquía de los pesos ligeros.

¿Crees que Ilia Topuria podrá vengarse de Justin Gaethje en su regreso o prefieres que «caliente motores» primero contra Paddy Pimblett? ¿Es capaz Topuria de recuperar sus cinturones? ¡Comparte tus análisis en los comentarios y difunde esta noticia explosiva del mundo de la UFC a todos tus amigos fans de las MMA!