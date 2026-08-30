La atracción más rápida del mundo ya funciona en Arabia Saudita (video)
En Arabia Saudita, Falcon's Flight («El vuelo del halcón») es una atracción que acaba de ser inaugurada. Se menciona como una de las más extremas e impresionantes del mundo. La atracción Six Flags Qiddiya City se encuentra en el parque temático y fue creada para quienes buscan sensaciones más intensas que las de las montañas rusas convencionales.
En la atracción,el tren alcanza una velocidad de hasta 250 kilómetros por hora. Lleva a los pasajeros a 160 metros de altura y luego los hace descender a gran velocidad. La longitud total del recorrido es de más de 4 kilómetros y una parte del trayecto pasa junto a enormes acantilados. Esto da a los pasajeros la impresión de estar volando de verdad.
Falcon's Flight no es una atracción común, sino una experiencia extrema que permite poner a prueba el coraje. A tal velocidad, uno puede sentir que no se desplaza sobre rieles, sino que vuela sobre el desierto.
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