Artistas callejeros en la India realizan espectáculos inusuales (video)

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Artistas callejeros en la India realizan espectáculos inusuales (video)

En la India, los artistas callejeros realizan diversas actuaciones inusuales basadas en la fuerza física y la resistencia para atraer la atención del público.

En uno de estos espectáculos, dos artistas participan realizando complejos movimientos acrobáticos. El video muestra a uno de los artistas levantando un objeto de cierto peso y dejándolo caer sobre el pecho de su compañero.

Estas actuaciones son una forma única de espectáculo callejero, donde los artistas obtienen ingresos a través de las contribuciones de los espectadores. En la India, los artistas callejeros presentan diversos programas de entretenimiento, desde actuaciones musicales hasta acrobacias.

IndiaArte callejeroAcrobaciaEspectáculoCultura
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