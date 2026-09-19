Artistas callejeros en la India realizan espectáculos inusuales (video)

En la India, los artistas callejeros realizan diversas actuaciones inusuales basadas en la fuerza física y la resistencia para atraer la atención del público.

En uno de estos espectáculos, dos artistas participan realizando complejos movimientos acrobáticos. El video muestra a uno de los artistas levantando un objeto de cierto peso y dejándolo caer sobre el pecho de su compañero.

Estas actuaciones son una forma única de espectáculo callejero, donde los artistas obtienen ingresos a través de las contribuciones de los espectadores. En la India, los artistas callejeros presentan diversos programas de entretenimiento, desde actuaciones musicales hasta acrobacias.