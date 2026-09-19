El smartphone Samsung Galaxy S27 Ultra contará con una batería más grande

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El smartphone Samsung Galaxy S27 Ultra contará con una batería más grande

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha decidido aumentar la capacidad de la batería en sus smartphones insignia de próxima generación. Según datos del regulador chino 3C, el nuevo modelo Galaxy S27 Ultra abandonará el límite tradicional de 5000 mAh, que se ha mantenido sin cambios durante muchos años, para incluir una batería significativamente mayor. Así lo informa Ixbt.com informa .

Es bien sabido que en los últimos años, los buques insignia de la serie Ultra de la compañía han estado equipados con baterías de 5000 mAh. Esta situación fue criticada por usuarios y expertos en tecnología, considerándose en cierto modo como un «retraso respecto a las exigencias de la época». Los nuevos datos indican que el enfoque al respecto está cambiando.

Capacidad de la batería e indicadores de marketing

Según la información del regulador chino reportada por el medio ixbt.com, el modelo Galaxy S27 Ultra estará equipado con una batería de 5534 mAh. Los expertos señalan que esta cifra está destinada a la documentación técnica del dispositivo, pero se espera que en los materiales de marketing y presentaciones oficiales, este número se redondee a 5700 mAh por motivos comerciales.

Asimismo, el modelo Galaxy S27 Pro, considerado un representante más compacto de la serie, no ha sido pasado por alto. Curiosamente, esta versión más pequeña recibirá una batería incluso mayor que la del Galaxy S26 Ultra de la generación actual. Según los datos de la base del regulador, el Galaxy S27 Pro contará con una batería de 5087 mAh (que podría anunciarse como 5200 mAh en marketing).

Capacidades de carga rápida

Junto con el aumento de la capacidad de la batería, la velocidad de carga de los dispositivos es también de vital importancia para los usuarios. Los documentos de regulación 3C indican que la potencia de carga se ha fijado en el mismo nivel para ambos nuevos modelos insignia.

Según estos, los modelos Galaxy S27 Ultra y Galaxy S27 Pro admitirán una tecnología de carga rápida de 60 W. Este indicador aumentará aún más la comodidad en el uso diario de los flagships de Samsung, permitiendo cargar las baterías de mayor tamaño en poco tiempo.

Por el momento, Samsung no ha revelado información definitiva sobre la fecha de presentación oficial ni otras características técnicas de estos dispositivos. Sin embargo, su paso por organismos de certificación importantes como 3C indica que los smartphones se acercan a la fase de producción.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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