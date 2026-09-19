¿Cuál es el país de los amantes de los gatos? ¿Qué país encabeza la clasificación?

Rusia ha sido registrada como el país con mayor cantidad de gatos domésticos en el mundo. El 59 % de los hogares del país tiene al menos un gato. Esta cifra es la más alta entre los países incluidos en el ranking.

Esto fue informado por la plataforma analítica indonesia Seasia Stats.

Además de Rusia, Rumanía, Polonia, Letonia y Hungría también registran una alta proporción de hogares con gatos.

Al mismo tiempo, el número de propietarios de gatos también está aumentando significativamente en el Sudeste Asiático:

Indonesia — 47 %;

Filipinas — 43 %;

Tailandia — 42 %.

Los expertos atribuyen esta tendencia principalmente a la urbanización y al estilo de vida urbano. Los gatos se adaptan fácilmente a apartamentos pequeños, no requieren mucho espacio y son animales más independientes.