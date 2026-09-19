Comienza una gran crisis de combustible en Occidente: Macron convoca una cumbre de emergencia del G7

El mercado energético mundial y las capitales occidentales se enfrentan al choque económico más peligroso y sin precedentes de los últimos años. Los líderes estadounidenses y europeos han dejado de lado los problemas del petróleo y el gas esta semana, pasando a un estado de emergencia real debido al aumento récord de los precios del diésel en las gasolineras. La situación se ha vuelto tan crítica que el presidente francés, Emmanuel Macron, convoca a los líderes del G7 a una reunión de emergencia para acordar la liberación y venta de una nueva partida de combustible de las reservas estratégicas, que se han reducido considerablemente desde el inicio del conflicto militar en torno a Irán.

El influyente periódico estadounidense The Wall Street Journal informó que los jefes de las corporaciones petroleras más grandes admitieron la verdad: una gran crisis mundial de combustible ya ha comenzado. Aunque las cotizaciones bursátiles del Brent parecen estabilizarse en torno a los 104,4 dólares, en el mercado físico real el barril de crudo ha subido hasta los 130-150 dólares, y el petróleo ruso se vende a más de 100 dólares.

Entonces, Arabia Sauditay la interrupción de su oleoducto, ¿qué impacto tuvo en el mercado global, qué nivel alcanzó la «caza de petróleo» entre las refinerías europeas y asiáticas, y el próximo invierno pondrá de rodillas a la industria occidental?

«Entrega física a 150 $ y restricción de Aramco»: Explosión en el mercado petrolero

Las cifras y eventos más importantes de la semana en el mercado energético internacional:

La brecha entre la bolsa y el mercado real: Aunque el precio del petróleo Brent saltó a 109 dólares en bolsa para volver a 104,4 dólares a finales de semana, los precios de entrega física real alcanzaron los 130-150 dólares;

El petróleo ruso se encarece: A pesar de las restricciones internacionales, el crudo ruso se valora por encima de los 100 dólares en el mercado;

El cierre del oleoducto «Este-Oeste»: La inhabilitación de tres estaciones de bombeo por parte de los hutíes en la arteria principal que transporta petróleo saudí evitando el estrecho de Ormuz interrumpió la cadena de suministro;

Advertencia de Aramco: El gigante saudí anunció que suspendería las exportaciones a algunos clientes europeos en septiembre y octubre; la empresa polaca Orlen se vio obligada a comprar inmediatamente 15 petroleros alternativos en el mercado;

La táctica de los petroleros pequeños: Para mitigar el pánico en el mercado, los saudíes están construyendo una nueva ruta que evita los oleoductos dañados y han ofrecido 60 millones de barriles a los comerciantes a través del estrecho de Ormuz para septiembre-octubre.

«Situación en el mercado del gas y carbón»: La preocupación de Europa ante el invierno

Estado de otros recursos energéticos de la Unión Europea:

Precio del gas en bolsa: En el centro holandés TTF, los futuros a un mes bajaron ligeramente de 972 a 963 dólares por mil metros cúbicos;

Escasez de GNL y competencia asiática: Las importaciones de gas natural licuado (GNL) son significativamente menores que en septiembre del año pasado; como el volumen global no aumenta, los países asiáticos compiten agresivamente con Europa;

El difícil destino de Alemania: Las reservas quemadas el invierno pasado en Berlín aún no se han reabastecido, y el gobierno no tiene prisa por intervenir plenamente en el mercado para otorgar nuevos subsidios;

El carbón bajó de precio: En el centro ARA (Amberes-Rotterdam-Ámsterdam), el precio de entrega del carbón cayó de 140 a 135,9 dólares por tonelada.

Análisis energético: Los expertos sobre la crisis del diésel

Conclusiones de organizaciones financieras internacionales y expertos:

«Presión de las tensiones en Oriente Medio»: El analista de UBS, Giovanni Staunovo, destacó que los ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz son el principal factor geopolítico que mantiene artificialmente altos los precios del petróleo;

¿Se normalizará el suministro físico?: Según Priyanka Sachdeva, jefa de análisis de Phillip Nova, si el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz se estabiliza, la «prima geopolítica» en los precios podría disminuir; de lo contrario, la crisis se profundizará;

El diésel, fatal para la economía: El aumento del precio del diésel incrementa directamente los costos de transporte y logística, lo que alimenta la inflación en Europa y EE. UU. con nueva fuerza;

Esperanza de un invierno suave: Los funcionarios europeos solo cuentan actualmente con el regalo de la naturaleza: un invierno suave; si el frío es intenso, el colapso energético será inevitable.

La convocatoria urgente de la cumbre del G7 y las advertencias de los magnates petroleros muestran que la economía occidental entra en la fase más peligrosa de la crisis de combustible.

¿Cree usted que los países del G7 podrán detener el aumento de los precios del diésel y el petróleo abriendo sus reservas estratégicas, o los precios superarán los 150 dólares debido a la guerra en Oriente Medio? ¿Cree que Europa podrá pasar el invierno sin pérdidas económicas graves? ¡Deje sus reflexiones analíticas en los comentarios y comparta este preocupante análisis de la economía mundial con todos sus conocidos y amigos empresarios!