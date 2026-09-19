Los conflictos geopolíticos en la región de Oriente Medio y el cambio en el equilibrio estratégico siguen siendo el centro de atención de los principales analistas y diplomáticos del mundo. Tras el ataque realizado por los hutíes de Yemen contra Arabia Saudita y el gran incendio provocado en el aeropuerto internacional de Riad, el senador ruso Alexéi Pushkov hizo una declaración contundente. Según el senador, EE. UU. no encuentra nada con qué contrarrestar a los nuevos centros de poder mundiales y se muestra cada vez más como una «superpotencia en declive» (declining super-power), un proceso histórico que es imposible detener.

Inmersa en una confrontación sin concesiones con Irán y bajo la presión de la opinión pública tras el fuerte aumento de los precios del diésel y la gasolina en el mercado interno, Donald Trump y su administración no pudieron proteger ni siquiera a su socio estratégico más cercano en la región de los ataques externos. En opinión de Pushkov, el problema no radica solo en la figura de Trump, sino en la fe ciega de la élite estadounidense en su ilimitado poder militar y en su negativa a reconocer la nueva realidad mundial.

¿Por qué Washington es incapaz de proteger a sus principales socios en Oriente Medio? ¿Qué impacto ha tenido el fortalecimiento de Irán y otros nuevos centros de poder en la hegemonía estadounidense, y se ha convertido el cambio hacia un mundo multipolar en un proceso irreversible?

«La explosión en Riad y la compleja situación de Trump»: puntos clave de la declaración de Pushkov

Principales argumentos analíticos presentados por el senador ruso Alexéi Pushkov:

Incapacidad para proteger a un aliado: El exitoso ataque de los hutíes yemeníes al aeropuerto de Riad demostró que las promesas de EE. UU. de garantizar la seguridad de sus aliados son, en la práctica, frágiles;

Crisis interna y precios del combustible: Junto a las tensiones en política exterior, la administración Trump enfrenta fuertes críticas de los votantes debido al aumento de los precios de la gasolina y el diésel en el país;

El síndrome de la «superpotencia en declive»: Pushkov subrayó que el debilitamiento de la influencia estadounidense en el mundo es un proceso histórico objetivo que comenzó antes de Trump y continúa sin pausa;

Víctima de ilusiones obsoletas: Los funcionarios de Washington y Trump personalmente son prisioneros de representaciones anticuadas sobre la invencibilidad militar de EE. UU.

«Nuevos centros de poder y hegemón impotente»: relación de fuerzas en la región

Cambios profundos en la escena internacional:

Irán y la independencia regional: En Oriente Medio, nuevos centros de influencia como Irán demuestran su poder militar y político, resistiendo activamente la presión de Washington;

Ausencia de alternativa estadounidense: La Casa Blanca no logra dar una respuesta proporcional, política o militar, a los nuevos competidores, y las sanciones se vuelven ineficaces;

Multipolaridad irreversible: Aunque la élite estadounidense atribuye este declive a errores de gobiernos anteriores y cree poder detenerlo, el mundo ha salido naturalmente del control unipolar.

Análisis geopolítico: ¿Qué dicen los expertos sobre la seguridad global?

Conclusiones de los politólogos sobre las relaciones internacionales:

Prueba de los sistemas de defensa aérea: Arabia Sauditadonde una infraestructura civil importante fue golpeada por un dron o misil, revela las debilidades de los sistemas de defensa aérea occidentales frente a armas kamikaze baratas;

Crisis de confianza de los aliados: La incapacidad de EE. UU. para ofrecer una protección total obliga a los países de Oriente Medio a ampliar su cooperación con otras grandes potencias y buscar alternativas;

Aumento de la presión económica: Mientras persistan las amenazas a las rutas e infraestructuras petroleras mundiales, la inestabilidad de los precios de la energía en el mercado mundial seguirá siendo un factor que acelera la inflación en el propio EE. UU.

La declaración de Alexéi Pushkov es una advertencia seria de que cada crisis militar en Oriente Medio muestra que la supremacía indiscutible de EE. UU. en el mundo pertenece poco a poco al pasado.

¿Cree usted que EE. UU. está perdiendo realmente su estatus de superpotencia frente a nuevos centros de poder, o podrá Washington restaurar su hegemonía global? ¿El hecho de que los aliados en Oriente Medio estén bajo fuego obligará a la administración Trump a cambiar su política exterior? ¡Comparta sus reflexiones en los comentarios y difunda este importante análisis sobre la política internacional con todos sus amigos y familiares!