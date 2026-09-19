Han concluido las elecciones presidenciales extraordinarias, celebradas en medio de complejos procesos geopolíticos y cambios políticos internos en la región del Cáucaso. Según los resultados de la votación del 18 de septiembre, Marat Kambolov obtuvo una victoria aplastante y fue elegido nuevo presidente de Osetia del Sur. De acuerdo con el informe final y oficial aprobado por la Comisión Electoral Central (CEC), el 84,95 % de los votantes, es decir, 27 922 ciudadanos, apoyaron la candidatura de Kambolov.

La participación electoral también registró una de las cifras más altas en la historia de la región: un total de 32 869 ciudadanos acudieron a las urnas, alcanzando una participación del 82,65 %. Los candidatos rivales — Murat Valiyev (3,82 %), Kazbek Kodoyev (2,52 %) y Zurab Kokoyev (1,48 %) — no pudieron oponer una resistencia significativa, mientras que los votos «en contra de todos» no superaron el 4,90 %.

¿Qué factores llevaron a la llegada al poder de Marat Kambolov con tal ventaja, cuáles son los planes del nuevo líder en materia de seguridad y desarrollo económico, y cómo afectará esta elección política al equilibrio de fuerzas en el Cáucaso?

«Victoria absoluta del 84,95 % y participación del 82,65 %»: Cifras oficiales de la CEC

Distribución final de votos aprobada por la Comisión Electoral Central de Osetia del Sur:

Marat Kambolov — ganador absoluto: Con 27 922 votos (84,95 %), obtuvo la presidencia en la primera vuelta;

Murat Valiyev — segundo resultado: Con 1 257 votos (3,82 %), quedó muy por detrás del líder;

Posición en contra de todos: 1 610 votantes (4,90 %) votaron en contra de todos los candidatos, una cifra superior a los resultados de otros rivales;

Kazbek Kodoyev y Zurab Kokoyev: Cerraron la lista con 828 votos (2,52 %) y 488 votos (1,48 %) respectivamente;

Participación récord: 32 869 ciudadanos participaron en la votación, con una participación del 82,65 %.

«Elecciones extraordinarias y protocolo de votación»

Informe detallado de las elecciones presidenciales del 18 de septiembre:

Candidatos / Opciones Número de votos Porcentaje Lugar y estatus Marat Kambolov 27 922 84,95 % Presidente electo Murat Valiyev 1 257 3,82 % 2º lugar Kazbek Kodoyev 828 2,52 % 3º lugar Zurab Kokoyev 488 1,48 % 4º lugar En contra de todos 1 610 4,90 % Votos de protesta Total de participantes 32 869 82,65 % Participación final

Análisis geopolítico y regional: ¿Qué esperan los expertos de la era Kambolov?

Principales conclusiones de politólogos internacionales sobre temas del Cáucaso:

Búsqueda de estabilidad interna: Obtener más del 84 % de los votos demuestra que la población está cansada de la fragmentación política y desea una autoridad vertical única y estabilidad en el gobierno;

Tareas socioeconómicas: La nueva dirección se enfrenta a asuntos urgentes como la modernización de infraestructuras, la estabilización del presupuesto regional y la mejora del nivel de vida de la población;

Orientación en política exterior: Según los expertos, bajo Kambolov, la integración con los principales socios estratégicos de la región se fortalecerá y la seguridad fronteriza seguirá siendo una prioridad absoluta.

Los resultados oficiales confirmados por la CEC marcan el inicio de una nueva etapa política en Osetia del Sur y significan que Marat Kambolov ha recibido un inmenso crédito de confianza por parte de los votantes.

En su opinión, ¿la elección de Marat Kambolov con una ventaja absoluta del 84,95 % servirá para resolver los problemas económicos y de seguridad de la región? ¿Cómo cree que afectarán estos resultados electorales a la situación política regional en el Cáucaso? ¡Deje sus análisis en los comentarios y comparta este resumen de noticias internacionales con todos los entusiastas de la política y sus seres queridos!