Marat Kambolov elegido presidente de Osetia del Sur: Resultados oficiales publicados

·15·Mundo
Marat Kambolov elegido presidente de Osetia del Sur: Resultados oficiales publicados

Han concluido las elecciones presidenciales extraordinarias, celebradas en medio de complejos procesos geopolíticos y cambios políticos internos en la región del Cáucaso. Según los resultados de la votación del 18 de septiembre, Marat Kambolov obtuvo una victoria aplastante y fue elegido nuevo presidente de Osetia del Sur. De acuerdo con el informe final y oficial aprobado por la Comisión Electoral Central (CEC), el 84,95 % de los votantes, es decir, 27 922 ciudadanos, apoyaron la candidatura de Kambolov.

La participación electoral también registró una de las cifras más altas en la historia de la región: un total de 32 869 ciudadanos acudieron a las urnas, alcanzando una participación del 82,65 %. Los candidatos rivales — Murat Valiyev (3,82 %), Kazbek Kodoyev (2,52 %) y Zurab Kokoyev (1,48 %) — no pudieron oponer una resistencia significativa, mientras que los votos «en contra de todos» no superaron el 4,90 %.

¿Qué factores llevaron a la llegada al poder de Marat Kambolov con tal ventaja, cuáles son los planes del nuevo líder en materia de seguridad y desarrollo económico, y cómo afectará esta elección política al equilibrio de fuerzas en el Cáucaso?

«Victoria absoluta del 84,95 % y participación del 82,65 %»: Cifras oficiales de la CEC

Distribución final de votos aprobada por la Comisión Electoral Central de Osetia del Sur:

  • Marat Kambolov — ganador absoluto: Con 27 922 votos (84,95 %), obtuvo la presidencia en la primera vuelta;

  • Murat Valiyev — segundo resultado: Con 1 257 votos (3,82 %), quedó muy por detrás del líder;

  • Posición en contra de todos: 1 610 votantes (4,90 %) votaron en contra de todos los candidatos, una cifra superior a los resultados de otros rivales;

  • Kazbek Kodoyev y Zurab Kokoyev: Cerraron la lista con 828 votos (2,52 %) y 488 votos (1,48 %) respectivamente;

  • Participación récord: 32 869 ciudadanos participaron en la votación, con una participación del 82,65 %.

«Elecciones extraordinarias y protocolo de votación»

Informe detallado de las elecciones presidenciales del 18 de septiembre:

Candidatos / Opciones

Número de votos

Porcentaje

Lugar y estatus

Marat Kambolov

27 922

84,95 %

Presidente electo

Murat Valiyev

1 257

3,82 %

2º lugar

Kazbek Kodoyev

828

2,52 %

3º lugar

Zurab Kokoyev

488

1,48 %

4º lugar

En contra de todos

1 610

4,90 %

Votos de protesta

Total de participantes

32 869

82,65 %

Participación final

Análisis geopolítico y regional: ¿Qué esperan los expertos de la era Kambolov?

Principales conclusiones de politólogos internacionales sobre temas del Cáucaso:

  • Búsqueda de estabilidad interna: Obtener más del 84 % de los votos demuestra que la población está cansada de la fragmentación política y desea una autoridad vertical única y estabilidad en el gobierno;

  • Tareas socioeconómicas: La nueva dirección se enfrenta a asuntos urgentes como la modernización de infraestructuras, la estabilización del presupuesto regional y la mejora del nivel de vida de la población;

  • Orientación en política exterior: Según los expertos, bajo Kambolov, la integración con los principales socios estratégicos de la región se fortalecerá y la seguridad fronteriza seguirá siendo una prioridad absoluta.

Los resultados oficiales confirmados por la CEC marcan el inicio de una nueva etapa política en Osetia del Sur y significan que Marat Kambolov ha recibido un inmenso crédito de confianza por parte de los votantes.

En su opinión, ¿la elección de Marat Kambolov con una ventaja absoluta del 84,95 % servirá para resolver los problemas económicos y de seguridad de la región? ¿Cómo cree que afectarán estos resultados electorales a la situación política regional en el Cáucaso? ¡Deje sus análisis en los comentarios y comparta este resumen de noticias internacionales con todos los entusiastas de la política y sus seres queridos!

Marat KambolovElecciones presidenciales en Osetia del SurGeopolítica del CáucasoProcesos geopolíticos en el CáucasoPolítica regional
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La mentira sobre Groenlandia desenmascarada: se revelan los secretos del acuerdo entre Trump y DinamarcaLa mentira sobre Groenlandia desenmascarada: se revelan los secretos del acuerdo entre Trump y DinamarcaHoy, 22:15Pescadores establecen un récord en California con un pez de 294 kilogramosPescadores establecen un récord en California con un pez de 294 kilogramosHoy, 21:43La explosión de la batería de un patinete eléctrico provoca un incendio en un edificioLa explosión de la batería de un patinete eléctrico provoca un incendio en un edificioHoy, 21:27¿Cuál es el país de los amantes de los gatos? ¿Qué país encabeza la clasificación?¿Cuál es el país de los amantes de los gatos? ¿Qué país encabeza la clasificación?Hoy, 21:15Un proyectil de la Segunda Guerra Mundial hallado en una playa fue detonado en el lugarUn proyectil de la Segunda Guerra Mundial hallado en una playa fue detonado en el lugarHoy, 21:06EE. UU. aprueba un gran paquete de armas para Ucrania: una nueva etapa en la defensa aéreaEE. UU. aprueba un gran paquete de armas para Ucrania: una nueva etapa en la defensa aéreaHoy, 19:50
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?
¿Cómo vive un hombre paquistaní de 436 kilos?